Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, як здохне путін – буде патрушев, не буде патрушева – буде бортніков, не буде бортніков – буде шойгу.

Важливо Коли росіяни хочуть приховати свої злочини, вони скликають Радбез ООН, – політолог

Петро Черник зазначив, якби вийшов із вʼязниці навальний, то обовʼязково сказав би "брати українці, простіть". Тоді з росії знімають санкції й вони відʼїдають, бо так було у 1991 році. І не тільки тоді, адже американці рятували їх від голоду ще в 19 столітті.

Військовий експерт додав, що у Нікколо Макіавеллі є дуже гарний вислів: "хочеш знати як буде, вивчи як було". У росіян немає традиції демократичного буття й не буде.

Черник назвав 4 моменти, які допомогли б українцям "видихнути":

росія розпадається на 15 – 20 держав,

у них забирають ядерну зброю,

відсікають від їх нафти та газу,

Україна вступає у НАТО.

"Якщо путін завтра здохне – хороша новина, прекрасно, бажано, щоб у тяжких муках. Але на його місце прийде ще гірший", – акцентував військовий експерт.

За його словами, в росії кожен другий путін, кожен третій сталін, кожен четвертий жуков, а кожен пʼятий микола другий. Саме тому доки ця нація не буде розчленована, проте жодним чином не йдеться про геноцид росіян. Виключно позбавлення їх "вєлічія" й задіяння комплексної санації. Схожу на ту, яку свого часу пройшли німці, бо були хворі на нацизм., а також японці, які були хворі на імперіалізм.

Петро Черник підсумував, що доки не відбудеться одужання, ми приречені бути з ними у стані вогневого ураження. Шкода, що ми ці історичні уроки засвоюємо такою величезною ціною

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