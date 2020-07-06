Серия терактов 11 сентября 2001 года стала катастрофой не только для Америки. После них весь мир начал жить иначе. США возглавили "крестовый поход" против глобального терроризма. Что известно о битве за Ванат в Афганистане – читайте дальше.

У терактов 11 сентября торчали уши "Аль-Каиды". В начале большинство их баз было в Афганистане. Об этом говорится в программе "Конфликты" на 24 канале.

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В 2001 году по направлению к Кабулу полетели первые военные транспортники. 19 тысяч военнослужащих приняли участие в операции "Непокоренная свобода". Спецификой афганской кампании были жара, труднодоступная гористая местность и нелояльность к чужакам местного населения.

Справка. Операция "Непокоренная свобода" – это официальное название правительством США военного конфликта в Афганистане, а также ряда мелких военных операций, происходивших под эгидой "войны против терроризма".

В этой войне не было масштабных баталий по типу эпохи Второй мировой. Все напоминало антитеррористическую или контрпартизанскую операцию. Хотя бывали случаи, когда боевики отвечали на попытки европейцев молотобойными ударами.

Один из таких боев состоялся возле поселка Ванат неподалеку провинции Кунар. До сих пор об этом регионе ходила не лучшая слава. Там талибы были дома. Выбор, кого поддерживать, перед местными не стоял.

В 2005 году там перестреляли подразделение ВМС США SEAL. Группа коммандос случайно наткнулась на пастуха, который выдал их талибам. В кровавом месиве выжил только медик Маркус Латрелл. Он написал об этом книгу, по которой сняли фильм – Lone Survivor.



Участники операции "Красные крылья", Латрелл – третий справа/ Фото U.S. Navy

За несколько дней до битвы, 4 июля, американские разведчики неподалеку он Ваната засекли 2 неизвестных пикапа с талибами. На ликвидацию врага мгновенно отправили ударную авиацию, F-15 в частности.

Два выпущенных "хелфаера" из "Апача" не оставили от автомобилей ничего. 5 талибов убили, а вместе с ними – еще 16 гражданских женщин и детей. Террористы пригрозили жестокой расправой в ответ.

Я испугался. До увольнения из командировки оставались считанные дни. Не очень хотелось увязнуть в битве. Но мы знали, на что идем, и какие последствия нас ожидали. Точнее, мы думали что знали,

– вспоминает Скотт Стеноски, участник битвы за Ванат.

Американским десантникам после 15-месячной командировки на Афганский фронт оставалось отбыть всего 2 недели. Но неожиданно для них, командование приняло решение передислоцировать парней на другую точку: построить базу и дослужить свою службу там. Называлась эта точка Ванат.

Ход битвы за Ванат

Там не было ни базы, ни укрытия. Место полностью окружено горами, которое легко можно обстрелять практически с любой точки. Его можно было бы назвать самым опасным местом на планете. Абсолютно никто из американских военных не хотел туда ехать: называли его местом смерти.

Справка. Обустраиваться на базе Ванат отправили 49 американских военнослужащих и 24 военнослужащих афганской армии. Их доставляли небольшими группами в разные дни. Помешали погодные условия и плохой рельеф местности, который делал невозможным свободное передвижение техники.

9 июля военнослужащие начали оборудовать позиции – полностью с нуля. Природа была не на их стороне. Ландшафт не позволял качественно обустроиться, мешала жара и ограниченное количество воды. Рыли окопы и ставили мешки с песком так, что одна позиция перекрывала только одну точку. Иначе не получалось.

Обзор на 360 градусов в такой местности был невозможным. Да и к тому же, обустройство базы занимает несколько недель, у них столько времени не было. Их начали обстреливать уже 13 июля. Из техники – всего 1 экскаватор. Остальные траншей пришлось рыть вручную.

В 45-градусную жару безумно хотелось пить. Однако, запасы воды они почти исчерпали. Из-за сложных погодных условий приходилось выбирать: или запасы пищи, или боеприпасы. В зоне, кишашей талибами, выбор был очевиден. Десантники запаслись разным калибром и средствами для подготовки позиций.

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Военнослужащие оборудовали 5 позиций по периметру. Каждое укрытие перекрывало по одной точке, в каждой были пулеметчики. Разделенные на различные огневые группы, они заняли позиции для наблюдения.

В центре базы стоял миномет и склад с боеприпасами. А вокруг – "Хамви" с крупнокалиберными пулеметами. Было трудно понять, кто именно проходит через блокпост и не вернется ли завтра он сюда с оружием. Убивать любого, кто приближается, американцы тоже не могли.



"Хамви" афганской национальной армии / Фото Flickr

Один из местных жителей пришел и предупредил американцев, что за ними пристально следят, и что это – вовсе не гражданские. Он посоветовал стрелять на поражение, как только военные увидят группу более чем из трех человек. Усилив патрулирование, военные заметили подозрительное скопление.

Но было уже слишком поздно. 13 июля в 4:20 утра раздались первые взрывы. Силы талибов более чем вдвое превышали силы американских и афганских военных: 200 против 73. Американцев окружили и начали атаковать с разных сторон.

Основная ударная группа противника спряталась среди мирного населения. Несколько снайперов шквальным огнем били по сельскому отеля, расположенного неподалеку базы. Вторая группа начала атаку с местной мечети. Третья – открыла огонь с базарчика напротив военных.

Позиции ударных групп талибов / Скриншот с видео

С тыла террористы начали пешее наступление, сжимая миротворческие силы в плотное кольцо. Сначала позиции американцев обстреляли из минометов и РПГ. Боевики действовали слаженно и совсем не похоже на хаотические партизанские набеги.

Точные атаки отрезали военных друг от друга. "Хамви" с курпнокалиберными пулеметами сгорели дотла. Один из снарядов попал в склад боеприпасов. Отражать нападение пришлось экономя патроны. Всего за 20 минут боя террористы убили 4 человек, еще 3 получили тяжелые ранения.

Реконструкция боя в Ванати / смотрите видео OEC G&V

Ситуацию немного спасали растяжки, поставленные в нескольких местах вокруг блокпостов. Но атакующие взялись за крупнокалиберные пулеметы, выстрелы которых мешки с песком сдержать не могли. Долго держать удар было невозможно. Выглядело так, что без чуда американцам уйти из Ваната живыми не получиться.

Они обустроили пулеметные позиции в нескольких метрах от нас и начали гасить. И тут я услышал голос по рации. Слава Богу, подмога уже двинулась к нам,

– отметил Тайлер Стаффорд, участник битвы.

Примерно через полчаса после начала боя на место прибыли ударные вертолеты "Апач", бомбардировщики B-1B Lancer, А-10 и F-15. Ураганный огонь по позициям террористов заставил их отступить. На зачистку мечети, гостиницы и рынка военные двинулись уже с подкреплением.

Однако, к концу боя, который длился изнурительных 4 часа, десантники потеряли 9 бойцов. Те, кому удалось выжить, вернулись в Штаты в мирную жизнь. Но кошмары Ваната преследовали их еще долго.

Расследование конфликта в США

В 2009 – 2010 годах правительство и армия США начали расследование этого конфликта. По их словам, группка террористов не могла так легко забарать жизни 9 американских военных. Такие потери были неслыханными для коммандос. Раньше такого не было.

По мнению комиссии, которая состояла из 3 генералов, вина за смерти десантников лежит на командире группы. Он якобы выбрал неправильные позиции для боя, отдавал неправильные приказы и его небрежность привела к потерям. Правда, уцелевшие вину за потери возлагают только на высшее командование.

Их версия такова: позиции были выбраны плохие, потому что это был лучший вариант из возможных. Отправив их в одну из горячих точек, им не дали ни техники, ни оборудования. Подмога прибыла слишком поздно, а сами генералы участия в месиве не брали, а спокойно сидели в штабе.



Участники битвы за Ванат в Афганистане, 2008 год / Фото Alchetron

В 2010 году все обвинения в сторону рядовых отозвали. Но того же года на свет появилась книга-пособие: "Ванат. Боевые действия в Афганистане". Ее преподавали как памятку для американских военных, собиравшихся в Афганистан.

Там описаны ошибки и замечания к бойцам, которые отражали атаку талибов (без умаления их героизма, конечно). Однако, комментарии и тактические "советы" в книге дали как раз те 3 генерала, проводившие расследование, спихнув всю вину за потери на командира десантной группы.

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После битвы за Ванат американская армия в Афганистане несколько изменила стиль ведения боя. Уроки 2008 года показали, что во время атаки нужно стягивать не локальные силы, а силы всего региона. Да, это больше денег, но меньше человеческих потерь.

Разведчики начали исследовать не только локальную местность вокруг базы, а целый район, чтобы предотвратить нападения и определить их потенциальные места. Битва за Ванат не только показала недостатки американской армии, но и стала отправительной точкой переоценки США своей стратегии в Афганистане.