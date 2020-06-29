Сбросить в тыл немцам мощный десант и закончить войну к Рождеству 1944 года – таким был план операции. Что удалось получить в результате одной из самых дерзких воздушно-десантных операций Второй мировой – читайте дальше.

Создание "щита Рейха"

В начале осени 1944 года Западный фронт неустанно подкатывался к границам III Рейха, об этом читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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19 августа войска союзников освободили Париж. 24 августа закрылась крышка Фалезского котла, где были разгромлены 7 и 5 армии Вермахта. Из 100 тысяч военных, зажатых в окружении, до 10 тысяч военных погибли, еще 50 тысяч немцев попали в плен.

Впереди была Германия. Война заканчивалась – это было понятно всем. На сколько растянется это "окончание" – оставалось вопросом без ответа.

Среди союзников такое царило мнение, что к Рождеству надо взять Берлин и закончить войну,

– рассказал кандидат исторических наук, майор ВСУ Ярослав Черногор.

Чем дальше от Нормандии, тем больше угасал темп наступления союзников. Ощущались проблемы с логистикой. Боевой марш через Францию вели 28 алиантских дивизий. Каждая из них нуждалась в около 700 тоннах горючего. В общем на фронт надо было доставить до 20 тысяч тонн топлива в день. Чтобы не останавливать темпы наступления, союзники запустили колоссальный по расходам и человеческим ресурсам логистический процесс.

► Сеть Red Ball Express

Red Ball Express – так называлась сеть дорожных конвоев, которые возили на передовую обеспечение войскам алиантов. Название пошло от красных отметок, которыми в США маркировались приоритетные почтовые отправления. Ежедневно на передовую и обратно отправлялись до 6 тысяч грузовиков



Сеть Red Ball Express / Фото europeremembers

Немцы в Нормандии потеряли 40 дивизий из 50. И теперь у фельдмаршала Герда фон Рунштедта, которому фюрер доверил стать во главе обороны западной немецкой границы, главной задачей была перегруппировка сил и подтягивание резервов. Как из глины он вылепливал боеспособное войско из разномастных остатков тех подразделений, которые пережили бои в Нормандии.

Моряки и пилоты, которые были без своей техники, они были переформатированы в достаточно боеспособные,

– сказал Черногор.

Эта сборная солянка должна была стать тем самым щитом Рейха. Остатки войск Вермахта могли опереться на последний бастион Германии – укрепления "Линии Зигфрида".

Справка. "Линия Зигфрида" или "Западная стена" – сеть защитных сооружений, простиравшейся на 630 километров с более 18 тысячами бункеров, тоннелей и танковых ловушек. Она проходила по западной границе старой Германской Империи до границы со Швейцарией.

Наступление советской армии

Даже если бы союзникам удалось проломить первую линию обороны – впереди был Рейн, и эту естественную преграду немцы тоже планировали использовать для защиты максимально. Командование алиантов пугали не только потери. Времени на раскачивание не было. Впереди появилась еще одна невеселая переспектива. С востока наступала советская армия.

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Сталин подходил к Варшаве, из которой в Берлин ехать 5 часов. На переговорах в Ялте лидеры антигитлеровской коалиции договорились, что будущие зоны оккупации будут зависеть от того, сколько захватят их войска. И отдавать единоличную победу "советам" ни Лондон, ни Вашингтон не хотели.

Заработал политический принцип – кто захватит большую часть Европы, тот будет владеть этими территориями. именно поэтому все хотели захватить как можно больше,

– объяснил историк Евгений Иванов.

Еще одним подводным камнем, на который трудно было закрывать глаза в штабе командующего западным фронтом Дуайта Эйзенхауэра, была конкуренция между британским и американским полководцами. С одной стороны был осторожный Бернард Монтгомери, с другой – взрывной Джордж Смит Паттон.



Дуайт Эйзенхауэр / Фото 24smi.org

План "Маркет-Гарден"

Монтгомери хоть и прославился победой на немцами в Африке, проиграл триумф победы Паттону во время битвы за Италию. После высадки в Нормандии оба полководца хотели самостоятельно забить последний гвоздь в гроб III Рейха.

Если бы Монтгомери, который совершенно не употреблял алкоголя, пришел на совещание с сильным похмельем, я бы не был удивлен больше, чем тогда смелостью его плана "Маркет-Гарден",

– вспоминал Эйзенхауэр.

Монтгомери предлагал обойти "Линию Зигфрида" с севера и ударить через Нидерланды в направлении залива Зейдер-Зее.

"Голландия – стена рек, мостов и каналов. И именно мосты были стратегической целью. Немцы могли их уничтожить и задержать наступление союзников", – рассказал Иванов.

Замысел заключался в переброске в тыл немцам мощного десанта, который возьмет под контроль основные мосты, по которым потом смогут пройти основные силы вторжения из Нидерландов в Германию. "Смысл операции не предполагал долгосрочную оборону. Они должны были продержаться на своих ресурсах от 6 до 24 часов, а танковые моторизованные части должны были к ним подойти", – пояснил Иванов.

В конце 1930-х начале 1940-х годов была очень популярной идея использовать воздушные десанты. "Они часто оправдывали себя. Возможно, не идеально. Однако высадка в Сицилиии, высадка в Нормандии, да и немецкие воздушно-десантные операции – все это показало, что это довольно эффективный метод ведения войны. То есть быстро захватываются ключевые точки и дальше события происходят на условиях тех, кто захватил", – сказал Черногор.

Монтгомери предлагал сбросить в тыл немцам 30 тысяч десантников и захватить 5 мостов на Рейне, а именно возле:

Эйндховена;

Граве;

Неймегена;

Арнема.

"Основным союзником операции "Маркет-Гарден" были американские части, британские десантно-моторизованные части, а также десантно-моторизованные части польской армии", – отметил Иванов.



"Линия Зигфрида" / Фото Пикабу

► Как должна была проходить операция

Парашютистов должны были высаживать в точках примерно в 10 километрах от фактической цели. Учитывая, что у алиантов не было достаточного количества самолетов, высадка растягивалась на 3 суток, нивелируя эффект внезапности.

Монтгомери игнорировал эту опасность. Он хотел, чтобы парашютисты, захватив мосты, взяли под контроль и территорию с радиусом примерно 20 километров вокруг цели. За это время к ним должны были пробиться силы ХХХ бронетанкового корпуса алиантов. Для этого наземные войска должны были прорубить 100-километровый коридор через юг Нидерландов.

Немцы не могли понять, им казалось, что повторяется сценарий Нормандии. Сравнив данные с разных мест они поняли, что целью операции были мосты,

– заявил Иванов.

Сценарий действий парашютистов назвали "Маркет", сухопутный – получил криптоним "Гарден". Это была самая масштабная комбинированная атака Второй мировой. Шансы на успех оценивались на уровне 70%. Дополнительным аргументом была возможность ликвидировать пусковые установки ракет V-2, которыми нацисты обстреливали британские и бельгийские города. И это подтолкнуло Эйзенхауэра даже несмотря на большие угрозы срыва все же дать добро на план Монтгомери.

12 сентября начались приготовления. Старт назначили через 5 дней. "Ту же высадку в Нормандии планировали почти полгода, а тут эта операция была спланирована почти за неделю и была информация, которая осталась вне поля зрения офицеров штаба", – сказал Черногор.

Мосты возле Эйндховена должны были взять солдаты американской 101 воздушно-десантной дивизии. Переправы через Рейн в районе Граве и Неймегена поручалось взять их землякам из 82 дивизии.

В операции "Маркет-Гарден" принимали участие десантники, которые прошли уже Италию и Нормандию, то есть те, которые имеют большой боевой опыт,

– сказал Иванов.

Самая важная последняя точка – Арнем

Последняя северная точка была самой важной. В дальнейшем через мост в Арнеме должно было проходить наступление алиантов на промышленное сердце Рейха – Рурский регион, без которого дальнейшее сопротивление III Рейха был бы невозможным.

Кроме англичан под Арнем послали отдельную польскую воздушно-десантную бригаду. Ее командующий Станислав Сосабовский был из тех командиров в британском штабе, которые сомневались в замысле Монтгомери собственно из-за наспех спланированной операции. Впоследствии его предостережения сбылись.

В целом планировалось в течение 3 дней сбросить в тыл немцам более 34,5 тысяч десантников. Им на помощь шли 50 тысяч бойцов с танками и артиллерией. С другой стороны были достойные противники. По разным данным, в указанном района немцы смогли выставить до 40 тысяч солдат. Кроме пехотных и бронетанковых подразделений алиантский десант встретили коллеги из 1 воздушно-десантной бригады Вермахта.

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А в штабе алиантов из-за плохой координации думали, что немцы разбегутся от одного вида сотни летающих в небе парашютных куполов. В Арнеме алианты ожидали без проблем справиться с несколькими подразделениями наспех собранных резервистов Volkssturm и гитлеровской молодежи.

Как раз в Нормандии шла маневренная война и союзники быстро передвигались, немцы подтягивали резервы. То есть какая-то информация была, но точно было неизвестно, какие именно части находятся в районе Арнема,

– рассказал Иванов.

На самом деле их ждал адский прием. В частности, там стоял на отдыхе II танковый корпус СС под командованием Вильгельма Битриха.

Справка. В августе 1944 года корпус Битриха смог с тяжелыми потерями прорвать "Фалезский котел", что привело к прорыву из окружения 7 и 5 танковой армии Вермахта. За это его наградили дубовыми листьями к Рыцарскому Железному кресту.

И хотя в последний момент разведка британцев сообщила о танках – Монтгомери посчитал, что это не остановит его десантников.

"Случилось так, что именно под Арнемом находился немецкий штаб, там были танковые дивизии, отведенные с западного фронта для доукомплектации и отдыха. Это было совершенно неожиданно для британских и американских десантников. Они не ожидали, что там будут танки", – заверил Черногор.



Операция "Маркет-Гарден" / Фото Felgrau

Кроме танковых бригад СС, к бою всегда была готова 1 воздушно-десантная армия Вермахта. "Десантные части были суперэлитой, к тому же во всех странах. Туда подбирались как по силе духа, так и по кондициям", – рассказал Иванов.

Хотя части немецких Воздушно-десантных войск были в то время сухопутными подразделениями, их командир Курт Штудент был пионером немецкой десантуры. У него за спиной были успешные операции во время оккупации Голландии и легендарная высадка на Крите. Соответственно, он хорошо знал как сильные, так и слабые стороны крылатой пехоты.

Начало операции

17 сентября 1944 года с 24 английских аэропортов взлетели 1500 самолетов. В каждом находилось более 20 десантников. Часть самолетов Douglas C-47 Dakota тащила за собой планеры, в которых перевозили, в основном, тяжелое оборудование. На другой стороне Ла Манша готовились к началу наступления танкисты 30 бронетанкового корпуса алиантов.

По пути союзники рассчитывали на сопротивление немцев, но никто не думал, что оно будет настолько сильным. Каким бы совершенным не был план операции – его реализация практически всегда зависит от дополнительных факторов. Последствия от просчетов с силами немцев в районе высадки десанта были только началом, которое повлияло на дальнейший ход событий. На борьбу с танками не хватало огневой мощи.

Самыми тяжелыми были безоткатные пушки, тяжелые пулеметы с ограниченным запасом патронов. У американцев были базуки, а у британцев был корабельный противотанковый комплекс,

– отметил Иванов.

Из-за непогоды в Англии, откуда вылетали транспортники с десантниками на борту, высадка крылатой пехоты задерживалась, что в конце концов дало немцам больше времени, чтобы опомниться и броситься к оружию.



Операция "Маркет-Гарден" / Фото holland

Судьба отвернулась от алиантов и, похоже, дала немецким генералам последний шанс. В первый же день высадки в одном из разбитых планеров немцы нашли планшет с подробным описанием плана "Маркет-Гарден". Ни о каком факторе неожиданности уже не было и речи.

Первый эшелон десанта во главе с полковником Джоном Фростом под Арнемом успешно начал выполнять задания.

"Десантники успешно высадились, разбили передовые части и двинулись к мосту. В пешем порядке и на машинах – то есть не сразу, это дало время немцам среагировать. Подходы к мосту были захвачены, но и немцы получили время на перегруппировку сил", – сказал Иванов.

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Немцы начали подтягивать на мост бронетехнику и Фрост оказался в непривычной ситуации. Момент захвата переправы был упущен. В нескольких километрах от плацдарма, который держали британцы, работал голландский паром. Если бы десантники о нем знали, возможно у них еще был бы шанс перелыть Рейн и попытаться ударить немцам в спину.

Уже после приземления, в условиях боя, британцы обнаружили следующую проблему – связь. Их рации глючили и имели небольшой радиус действия. Это усложняло кординацию действий и ослабляло мощь удара английских командосов. Мелочь для Монтгомери, 12-километровая дистанция до моста, в реальности оказалась судьбоносным проклятием.

Больше о том, чем закончилась операция "Маркет-Гарден" – смотрите в программе.