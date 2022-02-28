Meta начала блокировать российских пропагандистов и рашистские СМИ, чтобы избежать распространения пропаганды России. Марк Цукерберг, владеющий Meta, отреагировал на призыв министра цифровой трансформации и разрешил блокирование вражеских пропагандистов.

В Минцифре сообщили, что блокировка уже началась. Чтобы пророссийские пропагандисты не имели возможности обманывать людей, Михаил Федоров обратился к миллиардеру и владельцу компании Meta Марку Цукербергу.

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Ждать ответа не пришлось долго – Цукерберг быстро отреагировал на просьбу блокировать россиян в Facebook и Instagram.

Полный текст сообщения:

Meta блокирует российскую пропаганду

На днях Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу, чтобы он заблокировал для россиян Facebook и Instagram.

Первые шаги в действии! Meta начала блокировать российских пропагандистов и СМИ.

Как?

Создали центр специальных операций, в котором эксперты круглосуточно следят и реагируют на проблемы в режиме реального времени.

Добавили новые функции безопасности в Украине: например, возможность закрыть свой профиль в Facebook.

Добавляют примечания к российским государственным СМИ и запрещают их рекламу и монетизацию.

Расширили возможности фактчекеров для проверки информации на украинском и русском языках. А также дополнительно будут финансировать украинских партнеров, которые занимаются проверкой фактов.

Временно устранили возможность просматривать и искать списки друзей в Украине, чтобы защитить наших пользователей.

В WhatsApp добавили функцию "просмотр один раз" для фото или видео, которые будут исчезать после просмотра. А также "Режим пропажи" для автоматического удаления всех новых чатов через 24 часа. Это защитит информацию в случае потери телефона.

Предупреждают, когда пользователи пытаются поделиться изображениями, связанными с войной, которым больше, чем год.

Оповещают, когда пользователи пытаются подключиться к странице Facebook, группы или учетной записи Instagram, которые неоднократно распространяли фейки.

Также страницы, группы, аккаунты и домены Facebook, которые будут распространять ложь, будут удаляться из рекомендованных и попадать в теневой бан, чтобы их видело меньше людей.

Спасибо за поддержку! Каждый шаг важен в противодействии этому кровавому военному нападению на Украину.

Вместе к победе!