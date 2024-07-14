Фейсбук и Инстаграм снова доступны для Трампа: Meta сняла ограничения

Meta сняла ограничения с аккаунтов Дональда Трампа в Фейсбук и Инстаграм перед президентскими выборами в США. Ранее его учетные записи были заблокированы из-за обвинений в подстрекательстве к насилию и распространении дезинформации.

Впрочем, в 2023 году Трампу восстановили доступ к его учетным записям, но с дополнительным мониторингом. Теперь аккаунты экс-президента подлежат только стандартным правилам пользователей.

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Почему Meta сняли ограничения с Трампа

Компания Meta сняла ограничения с аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в Фейсбук и Инстаграм накануне президентских выборов в США.

Напомним, что учетные записи Трампа были заблокированы в 2021 году из-за его поддержки штурма Капитолия. В социальных сетях экс-президента обвинили в подстрекательстве к насилию и распространении дезинформации.

Впрочем, в 2023 году Meta возобновила аккаунты Трампа с дополнительным мониторингом, но теперь ограничения были сняты, и они подлежат только стандартным правилам для пользователей.

Представители Meta объяснили свое решение желанием обеспечить равные условия для всех кандидатов в президенты США, чтобы американцы могли получать информацию непосредственно от них.