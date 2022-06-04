Об этом 24 каналу сообщил депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань. Он отметил, что в частности это – танки Т-52.

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Непригодная техника

По его словам, российские кафиры хотели провести тактическое согласование, поэтому разгрузили всю вновь прибывшую технику вблизи Олешкивского полигона. Однако танки сжигают столько горючего, что даже не смогли доехать до полигона.

Он отметил, что технику не использовали еще с 1950-х годов. Так что после ее расконсервирования, оказалось, что она вообще непригодна для использования.

У россиян действительно много техники, но она настолько устарела, что годится только для информационного воздействия. Думаю, эта техника не для наступления, а для того чтобы говорить, что они что-то усиливают,

– заметил советник.

Новая техника для Украины

Как отметил Хлань, пока наши тактические победы приостановлены. Российские захватчики массово опрокинули технику, чтобы не допустить дальнейший прорыв наших Вооруженных Сил вблизи Херсона.

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В то же время Украина тоже усиливается. Однако не старым вооружением, а современной высокоточной техникой, поступающей от наших партнеров.

Весь тот металлолом кафиров, который они стягивают с России, будет пылать огнем под нашими снарядами. Мы обязательно и однозначно победим кафиров, а боевой дух наших ребят поможет это сделать,

– заявил Хлань.

Он также добавил, что усиливающееся на оккупированных территориях партизанское движение с середины будет давить оккупантов. Так совместными усилиями выбьем русских захватчиков из нашей родной земли.

Хлань рассказал о взыскании техники оккупантами вблизи Херсона: смотрите видео



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