Про це 24 каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що зокрема це – танки Т-52.

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Непридатна техніка

За його словами, російські окупанти хотіли провести тактичне злагодження, тому розвантажили всю новоприбулу техніку поблизу Олешківського полігону. Однак танки спалюють стільки пального, що навіть не змогли доїхати до полігону.

Він зазначив, що техніку не використовували ще з 1950-х років. Отож після її розконсервування, виявилось, що вона взагалі непридатна для використання.

У росіян справді багато техніки, але вона настільки застаріла, що годиться лише для інформаційного впливу. Думаю, ця техніка не для наступу, а для того, аби говорити, що вони щось підсилюють,

– зауважив радник.

Новітня техніка для України

Як зазначив Хлань, поки наші тактичні перемоги призупинені. Російські загарбники масово перекинули техніку, аби не допустити подальшого прориву наших Збройних Сил поблизу Херсону.

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Водночас Україна теж підсилюється. Однак не старим озброєнням, а сучасною високоточною технікою, яка надходить від наших партнерів.

Увесь той металобрухт окупантів, який вони стягують з Росії, палатиме вогнем під нашими снарядами. Ми обов'язково й однозначно переможемо окупантів, а бойовий дух наших хлопців допоможе це зробити,

– заявив Хлань.

Він також додав, що партизанський рух, який посилюється на окупованих територіях, із середини давитиме окупантів. Так спільними зусиллями виб'ємо російських загарбників з нашої рідної землі.

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