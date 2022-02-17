"Метель-2022": в День единения ВСУ отработали бои в пограничной полосе – яркие фото и видео
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в День единения 16 февраля не отдыхали. Напротив, они провели активную фазу военных учений "Метель-2022".
Отрабатывали среди прочего ведение боя в пограничной полосе. Причем, сообщает 24 канал, с применением мощных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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Из Bayraktar и Javelin: как проходили военные учения ВСУ в День единения
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что 16 февраля украинские военнослужащие провели активную фазу тактических учений в рамках командно-штабных учений "Метель-2022".
Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты действий в условиях ведения боя в пограничной полосе. Среди них, кстати, и совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.
Залужный отметил, что "военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности" и эффективную работу.
Во время обучения, как добавили в генштабе ВСУ, использовали:
- Отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в том числе и Bayraktar ТВ2.
- Также – ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны.
- А еще – современные противотанковые управляемые ракеты украинского производства "Стугна-П" и "Корсар".
- И предоставленные международными партнерами NLAW, FGM-148 Javelin и SMAW M-141.
Взрывное видео о проведении командно-штабных учений "Метель-2022":
Яркое видео учений механизированного батальона с танками:
Показательные фото учений Вооруженных сил Украины в День единения:
Обратите внимание, в этот же день:
- В ВСУ показали видео учений боевой авиации "Метель-2022".
- Президент Зеленский посетил военные учения на границе с Беларусью.
- Также военные из зоны ООС поздравили украинцев с Днем единения.
Мощное видео: ролик об украинских защитниках и защитницах ко Дню единства