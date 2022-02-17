"Метель-2022": в День единения ВСУ отработали бои в пограничной полосе – яркие фото и видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в День единения 16 февраля не отдыхали. Напротив, они провели активную фазу военных учений "Метель-2022".

Отрабатывали среди прочего ведение боя в пограничной полосе. Причем, сообщает 24 канал, с применением мощных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Из Bayraktar и Javelin: как проходили военные учения ВСУ в День единения

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что 16 февраля украинские военнослужащие провели активную фазу тактических учений в рамках командно-штабных учений "Метель-2022".

Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты действий в условиях ведения боя в пограничной полосе. Среди них, кстати, и совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.

Залужный отметил, что "военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности" и эффективную работу.

Во время обучения, как добавили в генштабе ВСУ, использовали:

Отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в том числе и Bayraktar ТВ2.

Также – ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны.

А еще – современные противотанковые управляемые ракеты украинского производства "Стугна-П" и "Корсар".

И предоставленные международными партнерами NLAW, FGM-148 Javelin и SMAW M-141.

У чения в Украине проводят параллельно с учениями Беларуси и России "Союзная решимость-2022". Западные партнеры Украины опасаются, что эту "решимость" Россия может использовать в качестве прикрытия для нападения на Украину.

Взрывное видео о проведении командно-штабных учений "Метель-2022":

Яркое видео учений механизированного батальона с танками:

Показательные фото учений Вооруженных сил Украины в День единения:

Обратите внимание, в этот же день:

Мощное видео: ролик об украинских защитниках и защитницах ко Дню единства