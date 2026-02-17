Придет ли метеорологическая весна в ближайшее время, и как изменится погода на этой неделе

В Украине в ближайшее время существенных изменений погоды и прихода метеорологической весны не прогнозируют. Зато текущая неделя все еще будет оставаться холодной в большинстве регионов страны.

Соответствующую информацию сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что на этой неделе в основном в Украине еще задержатся морозы, температура воздуха выше нуля возможна только на территории Закарпатья 20 февраля, а также в центральных областях.

В ночные часы мы уже ожидаем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Во всех остальных областях, кроме западных, северных, центральных и Закарпатья, мы ожидаем, что значения температуры будут в пределах +2...+8 градусов", – сказал он.

Несколько теплее будет южной и юго-восточной частях, на крайнем юге прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла. Уже в конце недели температура воздуха снова может ощутимо снизиться, за исключением южной части.

В целом 21 февраля температура в юго-восточной части ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Тогда как во всех других областях мы уже снова ожидаем ночью -4...-9 градусов,

– рассказал Иван Семилит.

В западных, северных, а также местами в центральных областях температура воздуха может снизиться до 14 градусов мороза. В дневное время будет от 0 до 5 градусов мороза, в северной части прогнозируют от 2 до 7 градусов мороза.

Отметим, что метеорологическая весна начинается с устойчивого повышения среднесуточной температуры через 0 градусов.

Какой будет погода до конца недели?