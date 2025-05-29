Метеорологическое лето в Украине: в какие регионы уже пришло, а где еще ждут

В Украине 29 мая во многих областях наблюдается дождливая погода. В то же время в другие регионы уже пришло метеорологическое лето.

По состоянию на 28 мая 2025 года там среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях Украины началось метеорологическое лето

По данным Укргидрометцентра, метеорологическое лето уже началось в Киеве, Ужгороде, Тернополе, Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Николаеве, Херсоне, Симферополе, Кропивницком, Черкассах, Чернигове, Сумах, Полтаве, Днепре, Запорожье, Донецке, Луганске, Харькове и частично во Львовской области.

Тогда как во Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и частично на Тернопольщине погодные условия еще не соответствуют наступлению метеорологического лета.



В каких областях началось метеорологическое лето / Карта Укргидрометцентра

Добавим, что сегодня, 29 мая, прогнозируют грозы и ливни в Киеве, Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях. В некоторых регионах объявлен І уровень опасности (желтый), что может повлиять на работу предприятий и движение транспорта.

Синоптики советуют соблюдать меры безопасности во время непогоды, в частности избегать парковки под деревьями и линиями электропередач.