Метинвест Ахметова передал больницам Запорожья медикаментов на 5 миллионов гривен

Комбинат Запорожсталь в рамках гуманитарного проекта "Рятуємо життя", реализуемого Группой Метинвест, передал городским больницам Запорожья очередную партию медикаментов общей стоимостью примерно 5 миллионов гривен. Всего 6 городских больниц Запорожья получили около 25 тысяч упаковок медицинских препаратов.

В рамках инициативы "Рятуємо життя" медикаменты предоставили международные доноры проекту, логистика жизненно важного груза обеспечена во взаимодействии с компанией Метинвест, Благотворительным фондом "Дигнитас" при личной поддержке президента Protez Hub Антонины Кумки.

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В перечне препаратов – антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие, антибактериальные средства, нейролептики, средства для местной анестезии. В основном они будут использоваться для терапевтического лечения, оказания неотложной помощи, проведения операций и реанимационных мероприятий. Список медпрепаратов был определен в соответствии с потребностями заведений.

Сегодня нагрузка на наших врачей колоссальная: запорожские медики встали на защиту жизни и здоровья украинцев в прифронтовом Запорожье, не покинули свои рабочие места. Группа Метинвест и Запорожсталь всегда оказывали помощь врачам в их жизненно важной работе. С начала полномасштабного вторжения Метинвест создал гуманитарный проект "Рятуємо життя", и одним из его направлений является обеспечение больниц медицинским оборудованием и лекарствами. Благодаря привлечению партнеров со всего мира мы системно доставляем необходимые лекарства в украинские больницы. Эта помощь спасает жизнь – и мы ее продолжим,

– отметил генеральный директор комбината Запорожсталь Роман Слободянюк.

В общей сложности, за 17 месяцев полномасштабного вторжения больницы городов присутствия Метинвеста – Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки – получили от компании медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы более чем на 200 миллионов гривен.

Кроме помощи с оказанием медикаментов, Запорожсталь обеспечивает потребности больниц Запорожья и Днепропетровской области в медицинском кислороде, который используется также для лечения заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, во время хирургических вмешательств и т.д. Только за июнь 2023 металлурги бесплатно отгрузили больницам Запорожской и Днепропетровской областей почти 57 тонн, а за первое полугодие – 420 тонн.

Напомним, гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале полномасштабного российского вторжения в Украину. За 17 месяцев войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.

К проекту присоединилось около 200 компаний со всего мира, 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 миллиона евро. Среди основных направлений работы "Рятуємо життя" протезирование и реабилитация военнослужащих и гражданских жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.