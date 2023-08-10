В межах ініціативи "Рятуємо життя" медикаменти надали міжнародні донори проєкту, логістику життєво важливого вантажу забезпечено у взаємодії з компанією Метінвест, Благодійним фондом "Дігнітас" при особистій підтримці президентки Protez Hub Антоніни Кумки.

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У переліку наданих препаратів – антибіотики, протизапальні, знеболювальні, антибактеріальні засоби, нейролептики, засоби для місцевої анестезії тощо. Здебільшого їх використовуватимуть для терапевтичного лікування, надання невідкладної допомоги, проведення операцій та реанімаційних заходів. Перелік медпрепаратів був визначений відповідно до потреб закладів.

Сьогодні навантаження на наших лікарів колосальне: запорізькі медики стали на захист життя та здоров’я українців у прифронтовому Запоріжжі, не покинули свої робочі місця. Група Метінвест та Запоріжсталь у всі часи надавали допомогу лікарям у їхній життєво важливій роботі. Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест створив гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", і одним із його напрямків є забезпечення лікарень медичним обладнанням та ліками. Завдяки залученню партнерів з усього світу, ми системно доставляємо необхідні ліки в українські лікарні. Ця допомога рятує життя – і ми її продовжимо,

– зазначив генеральний директор комбінату Запоріжсталь Роман Слободянюк.

Загалом, за 17 місяців повномасштабного вторгнення лікарні міст присутності Метінвесту – Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам’янського, Покровська й Авдіївки – отримали від компанії медичне обладнання, медикаменти та витратні матеріали більш ніж на 200 мільйонів гривень.

Окрім допомоги з наданням медикаментів Запоріжсталь забезпечує потреби лікарень Запоріжжя та Дніпропетровської області у медичному кисні, який використовується також для лікування захворювань дихальних шляхів, серцево-судинної системи, під час хірургічних втручань тощо. Лише за червень 2023 року металурги безкоштовно відвантажили лікарням Запорізької та Дніпропетровської областей майже 57 тонн, а за перше півріччя – 420 тонн.

Нагадаємо, гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя" створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За 17 місяців війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали приблизно 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні — медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.

До проєкту долучилося майже 200 компаній зі всього світу, 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. За понад рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,7 мільйона євро. Серед основних напрямів роботи "Рятуємо життя" – протезування та реабілітація військовослужбовців та цивільних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей.