Метинвест передал восстановленному подразделению "Азов" оборудование на 40 миллионов
Источник:Метинвест
В рамках милитарной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова Группа Метинвест приобрела для бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины авто и оборудование общей стоимостью 40 миллионов гривен. Часть помощи уже была передана защитникам.
Как сообщают на сайте Метинвеста, компания системно передает на линию огня современную технику. Что вошло в очередной транш помощи, рассказываем дальше.
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Пикапы, EcoFlow, Starlink и другое оборудование уже отправились к военным
Партию помощи от Метинвеста получила легендарная бригада спецназа "Азов". Речь идет о:
- 8 полноприводных пикапов,
- 30 автономных зарядных станций EcoFlow,
- 30 терминалах спутниковой связи Starlink,
- 5 лазерных дальномеров,
- 10 биноклей.
Общая стоимость оборудования составляет около 40 миллионов гривен / Фото Метинвест
Также на подходе 100 тепловизоров военного назначения и 5 тепловизионных прицелов от Archer. Их доставка ожидается уже в ближайшее время. Эта модель оптики считается одной из лучших в мире, она находится на вооружении многих армий.
Что касается EcoFlow, то их потребность на фронте не зависит от сезона. Это незаменимая техника для перезарядки батарей, дронов, тепловизоров, телефонов, раций в местах, где нет электричества или нужно сохранять тишину. Потому, например, генераторы здесь использоваться не могут. Кроме того, на передовой очень нужна связь. Чтобы наши воины имели ее в местах, где уничтожены станции и передающие антенны, мы передали партию старлинков,
– рассказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.
Часть помощи уже передали защитникам / Фото Метинвест
Представитель "Азова" добавил, что полноприводные пикапы также станут важным усилием для бригады. На линии огня жизнь автомобилей непродолжительна, поэтому очень важно своевременно обновлять парк техники. Обычно она используется для перемещения бойцов между позициями, перевозки грузов и эвакуации раненых защитников.
Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил в поддержку войска 2 миллиарда гривен. Кроме того, компания закупает и доставляет современную военную технику из-за рубежа, предприятия Метинвеста в Украине освоили производство изделий из стали для нужд армии.