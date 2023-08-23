Метинвест передал восстановленному подразделению "Азов" оборудование на 40 миллионов

Также на подходе 100 тепловизоров военного назначения и 5 тепловизионных прицелов от Archer. Их доставка ожидается уже в ближайшее время. Эта модель оптики считается одной из лучших в мире, она находится на вооружении многих армий.

Что касается EcoFlow, то их потребность на фронте не зависит от сезона. Это незаменимая техника для перезарядки батарей, дронов, тепловизоров, телефонов, раций в местах, где нет электричества или нужно сохранять тишину. Потому, например, генераторы здесь использоваться не могут. Кроме того, на передовой очень нужна связь. Чтобы наши воины имели ее в местах, где уничтожены станции и передающие антенны, мы передали партию старлинков,

– рассказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.