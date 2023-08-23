Як повідомляють на сайті Метінвесту, компанія системно передає на лінію вогню сучасну техніку. Що увійшло в черговий транш допомоги, розповідаємо далі.
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Пікапи, EcoFlow, Starlink та інше обладнання вже відправилося до військових
Партію допомоги від Метінвесту отримала легендарна бригада спецпризначення "Азов". Йдеться про:
- 8 повнопривідних пікапів,
- 30 автономних зарядних станцій EcoFlow,
- 30 терміналів супутникового зв’язку Starlink,
- 5 лазерних далекомірів,
- 10 біноклів.
Загальна вартість обладнання становить приблизно 40 мільйонів гривень / Фото Метінвест
Також на підході 100 тепловізорів військового призначення і 5 тепловізійних прицілів від Archer. Їхнє доставлення очікується вже найближчим часом. Ця модель оптики вважається однією з найкращих у світі, вона є на озброєнні багатьох армій.
Щодо EcoFlow, то їхня потреба на фронті не залежить від сезону. Це незамінна техніка для перезарядки батарей, дронів, тепловізорів, телефонів, рацій у місцях, де немає електрики або ж потрібно зберігати тишу. Тому, наприклад, генератори тут використовуватися не можуть. Окрім того, на передовій дуже потрібен зв’язок. Щоб наші воїни мали його в місцях, де знищені станції та передавальні антени, ми передали партію старлінків,
– розповів керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.
Частину допомоги вже передали захисникам / Фото Метінвест
Представник "Азову" додав, що повнопривідні пікапи також стануть важливим підсиленням для бригади. На лінії вогню життя автомобілів нетривале, тож дуже важливо вчасно оновлювати парк техніки. Зазвичай вона використовується для переміщення бійців між позиціями, перевезення вантажів і евакуації поранених захисників.
Загалом від початку повномасштабної війни в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова Метінвест спрямував на підтримку війська 2 мільярди гривень. Окрім того, що компанія закуповує та доставляє сучасну воєнну техніку з-за кордону, підприємства Метінвесту в Україні освоїли виробництво виробів зі сталі для потреб армії.