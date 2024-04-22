Метинвест Ахметова почти вдвое увеличил уплату налогов в бюджет Украины

Метинвест остается опорой экономики страны. В первом квартале 2024 года Группа увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине в 1,7 раза против аналогичного периода прошлого года – до 4,2 миллиарда гривен.

Среди крупнейших по объему отчислений – плата за пользование недрами, выросшая в 7,5 раза против первого квартала 2023 года – до 1,3 миллиарда гривен. Также Группа увеличила уплату налога на доходы физических лиц на 22% – до 791 миллиона гривен.

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Кроме того, Метинвест перечислил в бюджет 870 миллионов гривен единого социального взноса, что на 20% превышает показатели первого квартала 2023 года.

В то же время украинские предприятия Метинвеста в январе-марте 2024 года уплатили 407 миллионов гривен налога на прибыль. Плата за землю выросла на 8% против аналогичного периода 2023 года – до 312 миллионов гривен, а экологический налог – на 34%, до 182 миллионов гривен.

Несмотря на войну в Украине и множество неблагоприятных для бизнеса факторов нам удалось достичь положительной динамики отчислений. Это результат работы нашей команды по повышению эффективности по всем направлениям и перестройки компании к новым условиям. Как крупнейший налогоплательщик в отрасли мы осознаем, что от нашей стабильной работы зависит экономика прифронтовых регионов и всей страны, а также способность поддерживать армию и украинцев. И будем делать все, чтобы и в дальнейшем преодолевать все испытания военного времени на пути к победе,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году Группа Метинвест оплатила 14,6 миллиарда гривен налогов в бюджет Украины.