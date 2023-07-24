Метинвест Ахметова заплатил за 1 полугодие более 6,3 миллиарда гривен налогов

Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, Метинвест Рината Ахметова остается опорой экономики страны. С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий Группа в I полугодии 2023 перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 миллиарда гривен налогов и сборов.

За январь-июнь этого года украинские предприятия Метинвеста уплатили более 1,5 миллиарда гривен единого социального взноса, почти 1,5 миллиарда гривен налога с доходов физических лиц и более 1 миллиарда гривен налога на прибыль.

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Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за пользование недрами – 872 миллиона, плата за землю – 589 миллионов гривен и экологический налог – 302 миллиона гривен.

Во II квартале 2023 года Группа перечислила в украинский бюджет более 3,8 миллиарда гривен, что на 51% больше показателя I квартала этого года. В частности, за апрель-июнь предприятия Метинвеста увеличили выплату единого социального взноса против января-марта 2023 года на 12%, до 813 миллионов гривен, налога с доходов физических лиц – на 26%, до 819 миллионов гривен, налога на прибыль – на 45%, до 643 миллионов гривен.

За II квартал 2023 года плата за пользование недрами выросла в 4 раза, до 698 миллионов гривен, плата за землю – на 4%, до 301 миллиона гривен, экологический налог – на 23%, до 167 миллионов гривен.

С начала войны Группа Метинвест отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и уплачивает налоги в полном объеме. Мы понимаем, что наша устойчивость и выносливость придают возможности государству держать удар на экономическом, оборонном и социальном направлениях. Мы продолжим быть опорой для страны, армии и украинцев. Будем помогать, сколько потребуется – и до победы, и после нее,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в I квартале 2023 года Метинвест уплатил более 2,5 миллиарда гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине, а в 2022 году – 20,5 миллиарда гривен.