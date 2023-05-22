Метинвест направит 50 миллионов гривен на реконструкцию дома в Запорожье, в который попала ракета

В Запорожье стартовал проект по восстановлению дома, пострадавшего от вражеских обстрелов. Метинвест как социально ответственный бизнес направит на реализацию проекта реконструкции 50 миллионов гривен.

Реализация проекта реконструкции осуществляется по поручению президента Украины Владимира Зеленского, при содействии Запорожской областной военной администрации и Запорожского городского совета в партнерстве с Группой Метинвест и комбинатом Запорожсталь.

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Восстановление поврежденного дома начнется 29 мая 2023 года. В настоящее время продолжается организация строительной площадки. В рамках восстановления планируется обустройство части новых фундаментов, восстановление надежных опорных конструкций, перекрытий, инженерных сетей и крыш.



Восстановление поврежденного дома в Запорожье начнется 29 мая 2023 года / Фото Метинвест

Особое внимание уделят реставрации всех архитектурных элементов фасада с сохранением первоначального исторического облика. Финальным этапом проекта станет благоустройство придомовой территории.

Компания Метинвест верит в победу Украины и присоединяется к восстановлению страны уже сейчас. Мы присоединяемся к важному проекту по восстановлению знакового для запорожцев здания и выдающегося архитектурного памятника – жилого дома на проспекте Соборном, который был разрушен в результате массированной ракетной атаки на Запорожье. Сейчас это здание олицетворяет собой острое напоминание о разрушительной силе войны, однако синергия усилий власти и ответственного бизнеса докажет, что единство и творение имеют большую силу,

– отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Напомним, 6 октября 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по центру Запорожья. В результате вражеских обстрелов разрушению подвергся многоквартирный дом по адресу проспект Соборный, 151. Там были разрушены два подъезда, в которых располагались 24 квартиры.

Дом по проспекту Соборному был построен по заказу комбината Запорожсталь и введен в эксплуатацию в 1955 году. Он является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, вместе с другими домами выделяет одну из главных площадей Запорожья, которая остается центром культурной и общественной жизни – площадь Маяковского.