Метинвест отдает металл украинской армии для строительства укреплений

Метинвест-СМЦ предоставляет балки, швеллеры и другие необходимые вещи для укрепления обороны нашей страны. Материалы, в частности, могут понадобится для изготовления противотанковых ежей.

Для этого необходимо предоставить письмо от администраций, территориальной обороны или военных. Материалы предоставляются бесплатно в любом количестве.

Обращаться можно по контактному телефону: +38 067 216 99 14, Александр.

В случае отсутствия ответа – присылайте сообщения нам в личные. Постараемся оперативно связаться с вами.

Объединяемся ради мира в каждом украинском доме,

– говорится в сообщении Метинвеста.

Информацию о том, как делать оборонительные укрепления из металла, можно найти в комментариях под фейсбук-постом на странице компании.