Метинвест отказался от налоговых льгот, ведь эти средства нужны Украине, – Юлия Данкова

Деньги на армию – это деньги украинцев: прежде всего граждан и бизнеса, который работает в нашем государстве. К тем бизнесам, которые активно способствуют приближению Победы, принадлежит и Группа Метинвест.

Эта группа компаний понесла едва ли не самые существенные потери от боевых действий, однако остается в топе крупнейших налогоплательщиков. Метинвесту удалось перестроить бизнес и создать новые логистические цепи для экспорта продукции.

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Самостоятельность для иностранных активов, делегирование полномочий людям на местах в Украине, поддержка сотрудников, мирного населения и ВСУ – основные факторы, которые помогли Метинвесту удержаться на плаву. И он продолжает работать на победу и остается одним из самых больших налогоплательщиков в Украине: только за I полугодие 2023 года компания уплатила более 6,3 миллиарда гривен.

"Высказывание "работать на победу" здесь имеет не только финансовое, но и физическое воплощение: компания предоставляла тяжелую технику для прокладывания окопов и возведения оборонных сооружений, обеспечивала Силы обороны противотанковыми ежами, а самих бойцов – бронированной сталью, пуленепробиваемыми жилетами и другими критично необходимыми вещами", – отмечает издание.

Финансовый директор Группы Метинвест Юлия Данкова в интервью dsnews.ua рассказала о перестройке бизнеса, поддержке общин и динамике налоговых платежей.

"Вызовы заставили нас перестроить бизнес, чтобы выжить"

В результате войны разрушена часть мощностей Группы и очень затруднен экспорт металлопродукции. Впрочем, Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Как удалось стабилизировать работу? Улучшается ли динамика с производством и продажами?

Действительно, в результате войны Метинвест потерял контроль над двумя крупными комбинатами в Мариуполе и приостановил производство в Авдеевке. Эти и другие вызовы, которые мы продолжаем преодолевать, заставили нас перестроить бизнес, чтобы выжить.

В первую очередь мы обеспечили возможность своим иностранным предприятиям действовать обособленно, поскольку вертикально интегрированная структура была нарушена. Ведь до войны мариупольские комбинаты поставляли на наши прокатные заводы за рубежом полуфабрикаты, а из США в Украину шел угольный концентрат. Сейчас активы Метинвеста в Италии, Великобритании и США ведут деятельность как самостоятельные предприятия. Угольные шахты в США переориентировали продажи продукции на внутренний и экспортные рынки, а прокатные заводы покупают полуфабрикаты на открытом рынке.

Также мы позаботились о сотрудниках, которые обеспечивают производственный процесс. На всех предприятиях расположены бомбоубежища, укомплектованные для длительного пребывания людей. В укрытиях есть вода, еда и лекарства.

Черноморские порты Украины, через которые традиционно экспортировалось сырье и металлопродукция в Азию и Европу, заблокированы россиянами. Поэтому мы выстроили логистические цепочки заново. Сейчас поставляем сырье в европейские страны по железной дороге, а по морю отгружаем продукцию из восьми европейских портов в Польше, Хорватии, Румынии. Весь экспорт металла компания полностью переориентировала на европейский рынок.

Что касается производства, сейчас наши металлургические предприятия загружены на 65 – 75% мощности, а горно-обогатительные комбинаты – на 35 – 40%. В I полугодии 2023 года Метинвест произвел более 1 миллиона тонн стали, 4,75 миллиона тонн железорудного концентрата и более 3 миллионов тонн угольного концентрата.

Что касается налоговой нагрузки, как она изменилась в сравнении с довоенными временами? Какова динамика и основные факторы ее изменений?

2021 год был для Метинвеста очень удачным с точки зрения производства и финансовых показателей. Поэтому мы смогли создать определенный запас прочности, который помог компании пережить первые месяцы войны. Группа в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 миллиарда гривен налогов и сборов, в том числе почти 33 миллиарда гривен налога на прибыль.

Конечно, нынешние объемы налогов далеки от довоенных показателей. Ведь мы потеряли мариупольские комбинаты – а это почти 50% украинского производства и экспорта металла. Также приостановил работу Авдеевский коксохимический завод. К тому же вывоз железорудного сырья очень усложняет блокада портов. Это все отражается на налоге на прибыль.

В то же время есть определенная положительная динамика по налогу на доходы физических лиц. В III квартале этого года компания увеличила выплаты на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Это является следствием того, что даже в условиях войны Метинвест сумел выплатить сотрудникам частичные премии за прошлый год, а также этим летом ввести возможность получения 25% командной премии для работников производственных и ремонтных предприятий в Украине.

Известно, что экспорт железной руды из Украины значительно сокращается. Какова при этом динамика рентных платежей Метинвеста?

Да, по сравнению с металлопродукцией, ситуация с железной рудой намного хуже. В результате военных действий летом 2022 года приостанавливали и впоследствии возобновили добычу руды Ингулецкий и Северный ГОК, а также совместное предприятие Южный ГОК.

Из-за невозможности вывозить железорудное сырье по морю мы вынуждены значительно уменьшить загрузку наших криворожских ГОКов. В настоящее время экспорт сырья осуществляется через западные пограничные переходы к потребителям в Европе и дальше в европейские порты, но общие объемы экспорта значительно ниже, чем в довоенное время.

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Расстояние до портов ЕС втрое больше расстояния до черноморских портов Украины. А это означает подорожание логистики в 4 – 6 раз по сравнению с довоенными показателями.

На этом фоне динамика рентных платежей снижается. Если в 2022 году Метинвест заплатил за пользование недрами 3,2 миллиарда гривен, то за 9 месяцев этого года — 1,5 миллиарда гривен. В частности, плата за добычу железной руды за январь – сентябрь 2023 составила 184 гривны за тонну.

"Эти средства сейчас нужны общинам и стране в целом, чтобы бороться за победу"

Ваш бизнес связан с конкретными городами и общинами. На какую сумму Группа пополняет местные бюджеты? Использовали ли вы налоговые льготы? И как в целом помогаете городам присутствия?

Предприятия Метинвеста всегда заботились об общинах, в которых работают, и сейчас мы продолжаем это делать. С начала войны несколько изменились приоритеты. Если раньше мы направляли средства на социальную инфраструктуру, образование, спорт и культуру, то сейчас поддерживаем армию, оказываем гуманитарную помощь, и, конечно, занимаемся сотрудниками и общинами.

Несмотря на боевые действия, мы смогли эвакуировать из городов своего присутствия Мариуполя и Авдеевки около 20 000 человек. Компания подготовила для переселенцев временное жилье, обеспечивала продуктами питания, продуктами первой потребности и лекарствами.

Сейчас в нашем фокусе – физическая и психологическая реабилитация, реинтеграция в общество ветеранов, возвращающихся с войны, а также переобучение и трудоустройство.

С началом полномасштабного вторжения компания отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и платит налоги в полном объеме. Ведь мы понимаем, что эти средства сейчас нужны общинам и стране в целом, чтобы бороться за победу.

За 9 месяцев этого года Метинвест пополнил бюджеты шести городов присутствия более чем на 2 миллиарда гривен, в частности:

Кривой Рог получил 750 миллионов гривен налогов,

Запорожье – 640 миллионов гривен,

Каменское – 524 миллиона гривен,

Покровск – 242 миллиона гривен,

Авдеевка – 9 миллионов гривен.

С первых дней войны мы помогаем силам обороны Украины сдерживать россиян. Метинвест наладил производство стальных изделий для нужд фронта и стал одним из крупнейших среди частного бизнеса страны донором украинской армии. На поддержку государства и его граждан уже направлено почти 4 миллиарда гривен, из которых 2 миллиарда гривен – на нужды армии.

Есть положительные новости, что по Черному морю начали перевозить не только зерно, но и металлопродукцию. Чего ждать украинскому ГМК в ближайшем будущем? К каким изменениям готовится Метинвест?

После выхода из украинских портов первых судов с зерном и металлом действительно появился осторожный оптимизм, что полноценное восстановление экспорта возможно. Наши военные и профильное министерство долго работали, чтобы это могло произойти. Но это еще не стабильный маршрут, мы не можем на него рассчитывать. И государство вместе с бизнесом должно еще приложить большие усилия для того, чтобы этот временный коридор стал полноценным маршрутом.

Восстановление морского экспорта особенно важно для горной промышленности. До полномасштабного вторжения России в Украину основной объем экспорта железорудного сырья шел по морю в Китай через порты "Черноморск", Одесский и "Южный" и только 10% – в Европу. Поэтому нет другого выхода, как открывать эти порты. С открытием портов Черного моря можно говорить о значительном увеличении объемов перевозок, но важным фактором будет доступность и стоимость флота и портовых мощностей.