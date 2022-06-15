Метинвест просит Кабмин и ОП наложить санкции на российских пиратов, похищающих металл

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест обратился в Кабмин и Офис Президента с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов.

Речь идет о тех, кто незаконно захватывает и перепродает украинский металл. Письма с обращением от имени генерального директора комбината Тараса Шевченко уже отправлены.

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В компании Метинвест отмечают, что с начала вторжения России во временно оккупированном Мариуполе осталось более 140 тысяч тонн металлопродукции ММК им. Ильича, в том числе более 124 тысяч тонн находится на территории морского порта. Эти объемы продукции были предназначены для европейских предприятий, однако война не позволила вывезти металл.

В конце мая 2022 г. судно РМ-3 с продукцией ММК им. Ильича на борту направилось из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно принадлежит ООО "УК "Река-Море" (Россия), руководителем и учредителем которой является Геннадий Арустамов,

– отмечают в Метинвесте.

Руководство комбината уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения. Также в предприятии отмечают, что какое-либо сотрудничество или координация с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в Россию, отсутствует.

"Деятельность названных резидентов России угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины. Просим правительство и ОП ввести санкции против ООО "УК "Рика-Море", ответственного за угон имущества, его руководителя, а также против других физических и юридических лиц, которые транспортируют, выгружают, продают или перепродают продукцию, похищенную в ММК им. Ильича", – отмечают в предприятии.

Добавим, что в конце мая Метинвест предупреждал о рисках пиратства со стороны России, в частности похищения и незаконного вывоза из порта Мариуполя принадлежащей компании металлургической продукции.

Сейчас Метинвест прилагает все законные усилия для того, чтобы привлечь всех виновных в преступлениях лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.

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