Йдеться про тих, які незаконно захоплюють і перепродають український метал. Листи зі зверненням від імені генерального директора комбінату Тараса Шевченка вже надіслані.

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У компанії Метінвест зазначають, що від початку вторгнення Росії в тимчасово окупованому Маріуполі залишилося понад 140 тисяч тонн металопродукції ММК ім. Ілліча, зокрема більше 124 тисяч тонн перебуває на території морського порту. Ці обсяги продукції були призначені для європейських підприємств, проте війна не дала змоги вивезти метал.

Наприкінці травня 2022 року судно РМ-3 з продукцією ММК ім. Ілліча на борту попрямувало з порту Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно належить ТОВ "УК "Ріка-Море" (Росія), керівником і засновником якої є Геннадій Арустамов,

– зазначають у Метінвесті.

Керівництво комбінату вже звернулось до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Також у підприємстві наголошують, що будь-яка співпраця чи координація з представниками країни-агресора або її окупаційною адміністрацією, що причетна до вивезення металу до Росії, відсутня.

"Діяльність названих резидентів Росії загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України. Просимо уряд та ОП ввести санкції проти ТОВ "УК "Ріка-Море", відповідального за викрадення майна, його керівника, а також проти інших фізичних та юридичних осіб, які транспортують, вивантажують, продають або перепродають продукцію, викрадену в ММК ім. Ілліча", – зазначають у підприємстві.

Додамо, що наприкінці травня Метінвест попереджав про ризики піратства з боку Росії, зокрема викрадення і незаконного вивезення з порту Маріуполя металургійної продукції, що належить компанії.

Зараз же Метінвест докладає всіх законних зусиль для того, аби притягнути всіх винних у злочинах осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.

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