"Метинвест" требует работать от поставщиков "в белую", – гендиректор

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что компания организует предквалификацию, когда отбирает поставщиков. Ее не проходят многие потенциальные партнеры.

Об этом Рыженков сообщил во время интервью журналу Forbes. Гендиректор подчеркнул, что группа компаний "Метинвест" придерживается всех технических регламентов и законодательства. Также требуют работать "в белую" и от поставщиков и партнеров.



Рыженков сообщил, что предквалификацию, которую организовали в "Метинвесте", не проходят многие партнеры и поставщики.

Речь о том, что компания определяет уровень малой механизации, охраны труда, инженерного контроля и присваивает определенные баллы. Таким образом, цена становится одним из списка критериев

"Первое, к чему нужно быть готовым, – мы не будем срезать углы. Если нужна лицензия на какие-то работы, если нужен портфель работ. Второе – "Метинвест" работает "в белую" и требует того же от всех партнеров. Третье – обеспеченность инженерными и менеджерскими ресурсами", – сказал Рыженков.

Гендиректор отмечает, что все формальности должны быть соблюдены. Уже на следующем этапе есть производительность и себестоимость.