Метко назвали: щенок Байрактар полиции Киевщины предвидит и предупреждает об атаках врага
Источник:фейсбук полиции Киевской области
В Кинологическом центре полиции Киевской области появился уникальный щенок. Хотите – верьте, хотите нет, но оно способно предугадывать атаки врага!
И какое же имя такому щенку больше всего подходит? Конечно – Байрактар.
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Байрактары бывают разные, но все они – грозные
Щенок немецкой овчарки родился в Кинологическом центре за несколько месяцев до начала войны. Войны, к слову, которая длится уже ровно неделю.
И стал этот щенок настоящим талисманом правоохранителей.
- Ведь малыш чувствует очень важные в эти дни вещи – например, начало приближения врага.
- Чувствует – и поднимает шум за несколько минут до того, как начинают раздаваться взрывы.
Грозный щенок не умолкает, пока не завершится бой, поддерживая полицейских и военных в противостоянии агрессору. Так же громко радуется Байрактар и достижениям наших защитников,
– рассказали в полиции Киевщины.
Полицейские шутят: вклад Байрактара – в каждой победе защитников Ирпеня.
Байрактары бывают разные, но все они – грозные / Фото НПУ
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