На меткомбинате в Мариуполе обнаружили тела 3 человек: они не были работниками предприятия

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружили тела 3 человек. Они не были сотрудниками этого предприятия.

О том, что на меткомбинате в Донецкой области нашли мертвыми людей, утром 5 января сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также На Волыни тело пропавшего 17-летнего юноши достали из-под льда

В Мариуполе на меткомбинате обнаружили тела 3 человек

К спасателям информация о том, что в Мариуполе на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" обнаружили тела 3 человек, поступила 4 января в 12:45.

Тела нашли в уже не эксплуатируемом подсобном помещении возле доменной печи.

Известно, что погибшие не были сотрудниками этого предприятия. В настоящее время правоохранители устанавливают причину смерти людей.

В Одесской области нашли мертвой всю семью: что известно

В дачном доме в Надлиманском массиве в Одесской области 4 января нашли мертвыми 5 человек. Они все были родственниками. Среди них было трое маленьких детей – 5, 7 и 9 лет.

Правоохранители назвали предварительную причину трагедии. Скорее всего, семья отравилась угарным газом от топливного генератора. Ведь вещи в доме не были нарушены, признаков насилия на телах тоже не обнаружили.

К теме – как работает "Азовсталь": смотрите видео