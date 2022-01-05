Про те, що на меткомбінаті у Донецькій області знайшли мертвими людей, вранці 5 січня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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У Маріуполі на меткомбінаті виявили тіла 3 людей
До рятувальників інформація про те, що у Маріуполі на території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" виявили тіла 3 людей, надійшла 4 січня о 12:45.
Тіла знайшли в підсобному приміщенні, яке вже не експлуатують, поблизу доменної печі.
Відомо, що загиблі не були співробітниками цього підприємства. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті людей.
На Одещині знайшли мертвою всю родину: що відомо
- У дачному будинку в Надлиманському масиві на Одещині 4 січня зайшли мертвими 5 людей. Вони усі були родичами. Серед них були троє маленьких дітей – 5, 7 та 9 років.
- Правоохоронці назвали попередню причину трагедії. Найімовірніше, родина отруїлася чадним газом від паливного генератора. Адже речі в будинку не були порушеними, ознак насилля на тілах також не виявили.
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