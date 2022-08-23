россияне убеждают жителей оккупированных территорий, что они не убийцы: появилась "методичка"

россияне разработали специальную "методичку" для своих агитаторов на оккупированных территориях. Их цель – убеждать население, что они не мародеры и убийцы.

Как отметили оккупанты, документ распространяется исключительно среди "инструкторов, аффилированных руководством "единой россии" и не может быть передан на ознакомление третьим лицам".

Обратите внимание оккупантам выдают новые методички, где заставляют неуклонно хвалить путина

Что содержит "методичка" захватчиков

Из документа следует, что единственным органом, курирующим работу оккупационных администраций на захваченных территориях определена кремлевская партия "единая россия". Любые другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии. С другой стороны, сама связь оккупационных структур с "единой россией" является секретной информацией и не подлежит разглашению.

Согласно "методичке", оккупантам разрешен "сбор материальных средств у населения". Вместо этого строго запрещено принимать пищевые продукты и медикаменты, в частности, герметично упакованные. Это связано с частыми случаями отравления.

Также документ содержит таблицу с вопросами, которые часто ставит украинское население оккупантам и типичными ответами с дополнительными разъяснениями:

россия будет нас бомбить? – Нет, россия выполняет высокоточные удары по военным объектам (украинские новости ошибочны);

– Нет, россия выполняет высокоточные удары по военным объектам (украинские новости ошибочны); Я не хочу жить в россии – Вы просто боитесь. россия – страна больших возможностей (сообщить органам военной полиции);

– Вы просто боитесь. россия – страна больших возможностей (сообщить органам военной полиции); Почему вы это делаете, вам платят? – Нет, мы добровольцы (не члены партии);

– Нет, мы добровольцы (не члены партии); Почему российская армия занимается мародерством? – российская армия не занимается мародерством (если есть свидетели, сказать, что это человеческий фактор и все);

– российская армия не занимается мародерством (если есть свидетели, сказать, что это человеческий фактор и все); Говорят, что в россии нищета – Это ложь, в россии почти каждый может позволить себе личный автомобиль;

– Это ложь, в россии почти каждый может позволить себе личный автомобиль; Нам рассказывали о Буче – Это фейк от Зеленского;

– Это фейк от Зеленского; Неужели Зеленский нас ненавидит? – Зеленский ничего не решает, все решают кураторы из США (вспомнить, что он наркоман);

– Зеленский ничего не решает, все решают кураторы из США (вспомнить, что он наркоман); Почему военная техника находится рядом с домами? – В целях вашей защиты и безопасности.

Как выглядит "методичка" оккупантов / Фото ГУР МО Украины

В кремле выдали новую методичку для СМИ

Не секрет, что кремлевские пропагандисты работают по специальным методикам, в которых объясняется, каким образом они должны освещать войну против Украины. Очередную такую "инструкцию" администрация путина выдала до 1 августа. В ней захватническое вторжение страны-агрессорки в наше государство сравнивается с событиями Первой мировой войны.

Главный тезис новой инструкции для пропагандистов прост – в XX веке и сейчас россия вроде бы "втянута в военное противостояние" странами Запада. Отмечается, что западные государства якобы постоянно развязывают войны с целью реализации собственных "колониальных претензий", а бедная россия "вынуждена участвовать, потому что заступается за братские народы" и "своих не брасает". В качестве примера приводится "помощь" россии Сербии в 1914 году.

К тому же войну против Украины в инструкции называют "современным украинским кризисом". Источником этого "кризиса" пропагандисты должны считать Майдан и события на Донбассе.

Прописанный кремлем текст настойчиво советует пропагандистам рассказывать своей аудитории, что после 2014 года страны Запада якобы решили "спонсировать в Украине выращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений ненавидящих россию людей и готовых убивать россиян".

Вместе с тем роль россии, по методике, исключительно "мирная". В частности, говорится, что страна-агрессорка якобы всячески пыталась "погасить конфликт", но невежливые США якобы "сделали Украину передовой" в противостоянии Западу и россии.

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