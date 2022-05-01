"Методичка работает": в Одесской ОВА знают о 4 провокациях России на Приднестровье

Россия пытается открыть еще один фронт в войне против Украины – через непризнанную республику Приднестровье. Для этого оккупанты устраивают провокации. Однако в Одессе все знают и говорят, что Россия работает по одинаковому сценарию.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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По его словам, провокации на Приднестровье уже проходят. Местные власти Одессы знают, по крайней мере, о четырех из них.

Методичка срабатывает та же, сценарий тоже – сначала провокация, потом обвинение Украины, мол, это мы сделали,

– заявил Братчук.

Он говорит, что звучат заявления, что Украина покушается на территорию оккупированной Молдовы.

"Российские оккупанты уже начали появляться на блокпостах в Приднестровье. Мы знаем, что это не срочники, а контрактники. Там проводят военные сборы, чтобы мобилизовать местных в армию". – рассказал спикер.

Сергей Братчук рассказал, что приднестровцы после провокаций начали убегать. Часть – в Молдову, а часть – в Одессу.

Они уверяют, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают, что происходящее это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, вооруженных провокаций против Украины,

– объяснил спикер.

"Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, и мы их будем сбивать", – добавил он.

Сергей Братчук о провокациях в Приднестровье и обстрелах Одесщины:



Что происходит в Приднестровье

25 и 26 апреля на территории псевдореспублики Приднестровье раздались взрывы, в которых там начали искать "украинский след".

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что в Молдове нет боеспособной армии. Между тем, уже более 10 стран мира рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье.

Наши Вооруженные Силы контролируют границу с Приднестровьем, однако сейчас сохраняется высокая вероятность авиаударов с Черного моря, в частности, по территории квазиреспублики, чтобы обвинить в этом Украину.

Россияне напечатали тираж газеты "Приднестровье", датированной 2 мая, в которой якобы есть официальное обращение жителей Приднестровья к Владимиру Путину с просьбой защитить их от нападения ВСУ. Но огласка этой информации сломала планы врага.

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На официальном уровне Приднестровье признано территорией российской оккупации. Именно такое решение относительно региона приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Уже несколько лет правительство Молдовы требует от России вывести с Левого берега Днестра свои войска, но оккупанты делали вид, что не слышат этих призывов.