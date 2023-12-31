Щедруем на ВСУ: в метро Киева начали собираться щедровщики
В метро Киева начали собираться щедровщики. В эффектном наряде украинцы исполняют щедривки, танцуют и собирают средства на ВСУ.
Корреспондентка 24 Канала также встретила щедрователей в киевском метрополитене. Кадры, переносящие в праздничную атмосферу, далее в материале.
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Вагонами столичного метро 31 декабря начали ходить щедровщики. Таким образом, выполняя щедривки и приплясывая, украинцы не только соблюдают традиции, но и собирают деньги на помощь украинским защитникам. К слову, многие киевляне донатили на ВСУ и давали щедровщикам наличные деньги.
Сначала щедровщики появились на станции метро "Площадь Украинских Героев". Затем они отправились на станцию "Майдан Незалежности".
Щедровщики в метро Киева – больше в галерее / Фото Валентины Полищук
Люди с восхищением смотрели на щедровщиков, а также не могли пройти мимо, чтобы не сделать хотя бы одну фотографию или снять несколько секунд щедровки.
Как щедровщики ждали вагон метро: смотрите видео
Щедроващики не останавливались ни на мгновение: смотрите видео
Щедровщики также ходили вагонами метро, где выполняли щедровки. Украинцы упорно пели, играли на инструментах и дарили улыбки киевлянам.
Щедровщики в вагонах киевского метро: смотрите видео
В киевском метро устроили настоящий праздник: смотрите видео
Встретили щедровщиков в Киеве и на Подоле. Там ходят студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Как они рассказали журналистам телемарафона, они ежегодно исполняют щедровки. Этот год не стал исключением и щедровщики устроили акцию уже по новому календарю.