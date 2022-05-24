Метрополитен Харькова возобновил работу: эксклюзивные кадры
В течение трех месяцев харьковский метрополитен служил людям за укрытие. От бомб и снарядов там скрывались около 15 тысяч человек.
Подземка наконец-то возобновила свою работу. Первый поезд уехал в 7 утра 24 мая 2022 года. Воспользоваться услугами метрополитена можно с 7:00 до 19:00, передает корреспондент 24 канала.
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Заработали все три ветви, кроме нескольких станций Салтовской линии – от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда", а станция метро "Госпром" будет работать только как пересадочный узел. Дело в том, что там до сих пор живут люди.
В то же время, метрополитен останется хранилищем на время воздушных тревог.
Интервал между поездами составляет около получаса. При этом в первую неделю работы метрополитена проезд будет бесплатным . Так, по данным горсовета, учли сложное финансовое положение харьковчан, вызванное войной
В Харькове возобновил работу метрополитен: смотрите эксклюзивные кадры
Что сейчас происходит в харьковской подземке / Фото 24 канала
Какая сейчас ситуация в Харькове и области: главное
- Российские военные с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины ежедневно обстреливали Харьков. Больше всего досталось району Северная Салтовка. Он потерпел значительные разрушения.
- Вооруженные силы России утром 23 мая снова обстреляли Харьков . Вражеский огонь привел к повреждениям гражданских автомобилей и киосков. В результате утреннего обстрела один человек пострадал. По предварительным данным, от взрыва один человек получил контузию.
- В течение 22 мая российские кафиры из реактивных систем залпового огня обстреляли Киевский район.
- Также в те времена россияне обстреливали Циркуны, где два человека получили ранения. В Первомайском и Балаклее также пострадало по одному человеку.
- В течение ночи обстрелов потерпел Чугуевский район, в результате чего занялись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал.
- Вооруженные Силы Украины уволили уже 24 населенных пункта в Харьковской области, которые были под оккупацией боевиков. Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.