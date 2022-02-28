Метрополитен работает в режиме перевозок: как курсируют поезда

График работы метро может оперативно меняться при необходимости. Ориентировочный интервал движения – 40 минут.

Об этом сообщают в официальном телеграм-канале КГГА.

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В то же время станции метро также продолжают работать как укрытие.

Как работает киевское метро

Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Университет"

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Независимости"и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи". Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Не выходите на улицу и не передвигайтесь по городу без необходимости.

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