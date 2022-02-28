Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі КМДА.
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Водночас станції метро також продовжують працювати як укриття.
Як курсує київське метро
- Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Університет"
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".
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