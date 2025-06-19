Депутат Мезенцева впервые родила сына от мужа Юрия Федоренко
- Народный депутат Мария Мезенцева впервые стала мамой, родившись сын от мужа-военного Юрия Федоренко.
- Коллега Ирина Геращенко первая сообщила об этой новости, тогда как сама Мезенцева не комментировала событие публично.
Народный депутат Мария Мезенцева впервые стала мамой. У нее родился сын от мужа-военного Юрия Федоренко.
Об этом объявила в своем Facebook ее коллега – депутат Ирина Геращенко, передает 24 Канал.
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Депутат Мезенцева впервые родила сына
35-летняя народный депутат Мария Мезенцева впервые стала мамой – у нее родился сын. Отцом малыша является Юрий Федоренко – военный и муж депутата. Радостной новостью поделилась ее коллега Ирина Геращенко.
У коллеги Марии Мезенцевой родился сын. Искренне поздравляем! Счастливой судьбы малышу!
– написала Геращенко.
Сама Мезенцева пока не комментировала событие публично. Беременность она не афишировала и тщательно оберегала личную жизнь от внимания соцсетей.
Мария и ее муж Юрий / Фото ze.maria.168 (Іnstagram)
Напомним, Мария и Юрий поженились в мае 2023 года в Киеве. Она была в традиционном свадебном платье, а он – в военной форме.