Именно там расположены позиции украинских военных. Обстрел идет прямо в эти минуты.
К теме Оккупанты "для картинки" обстреляли подконтрольный им населенный пункт, – ВСУ
Летят снаряды крупных калибров
Оккупанты продолжают разнообразно совершать провокации. В частности, сейчас журналисты насчитали уже 8 взрывов от снарядов крупных калибров.
Обстрелы террористов
- Оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию и усиливают обстрелы. При этом они прибегают к фейкам и провокациям. Так, российские СМИ сообщили об одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области.
- Российские боевики 19 февраля обстреливают Счастье. Под удар боевиков попали контрольный пункт въезда – выезда и пожарно-спасательная часть.
- В ГСЧС также сообщили о 74 обстрелах боевиков по подконтрольным Украине населенным пунктам Донбасса. Из-за атак российских наемников пострадали 2 спасателей.
Главари боевиков проводят "эвакуацию": смотрите видео