Именно там расположены позиции украинских военных. Обстрел идет прямо в эти минуты.

К теме Оккупанты "для картинки" обстреляли подконтрольный им населенный пункт, – ВСУ

Летят снаряды крупных калибров

Оккупанты продолжают разнообразно совершать провокации. В частности, сейчас журналисты насчитали уже 8 взрывов от снарядов крупных калибров.

Обстрелы террористов

Оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию и усиливают обстрелы. При этом они прибегают к фейкам и провокациям. Так, российские СМИ сообщили об одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области.

Российские боевики 19 февраля обстреливают Счастье. Под удар боевиков попали контрольный пункт въезда – выезда и пожарно-спасательная часть.

В ГСЧС также сообщили о 74 обстрелах боевиков по подконтрольным Украине населенным пунктам Донбасса. Из-за атак российских наемников пострадали 2 спасателей.

Главари боевиков проводят "эвакуацию": смотрите видео