Саме там розташовані позиції українських військових. Обстріл йде прямо в ці хвилини.
До теми Окупанти "для картинки" обстріляли підконтрольний їм населений пункт, – ЗСУ
Летять снаряди великих калібрів
Окупанти продовжують різноманітно чинити провокації. Зокрема, зараз журналісти нарахували вже 8 вибухів від снарядів великих калібрів.
Обстріли терористів
- Окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію та посилюють обстріли. При цьому вони вдаються до фейків і провокацій. Так, російські ЗМІ повідомили, що один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області.
- Російські бойовики 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.
- У ДСНС також повідомили про 74 обстріли бойовиків по підконтрольних Україні населених пунктах Донбасу. Через атаки російських найманців постраждали 2 рятувальників.
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