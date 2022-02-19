Саме там розташовані позиції українських військових. Обстріл йде прямо в ці хвилини.

До теми Окупанти "для картинки" обстріляли підконтрольний їм населений пункт, – ЗСУ

Летять снаряди великих калібрів

Окупанти продовжують різноманітно чинити провокації. Зокрема, зараз журналісти нарахували вже 8 вибухів від снарядів великих калібрів.

Обстріли терористів

  • Окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію та посилюють обстріли. При цьому вони вдаються до фейків і провокацій. Так, російські ЗМІ повідомили, що один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області.
  • Російські бойовики 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.
  • У ДСНС також повідомили про 74 обстріли бойовиків по підконтрольних Україні населених пунктах Донбасу. Через атаки російських найманців постраждали 2 рятувальників.

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