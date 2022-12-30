Между Путиным и российской элитой – пропасть: WP о максимальной изоляции главы Кремля

После провалов в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин подошел к 23-й годовщине своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы.

Издание пишет, что нападение на Украину разрушило экономические связи России с Западом, "выстраивавшиеся тысячелетиями".

Внимание Мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям, – Столтенберг.

Нападение на Украину разрушило экономические связи России с Западом, которые выстраивали тысячелетиями. Страна превратилась в международного изгоя, а сам Путин значительно удалился от российских элит.

– отмечают в статье.

Элита дистанцировалась от Путина

Российские элиты раскололись – одни хотят прекращения войны, другие считают нужным усилить эскалацию. Но и те и другие недовольны текущей тактикой России в войне.

Журналисты цитируют неназванного российского государственного деятеля: "Путин чувствует утрату своих друзей".

Пока Лукашенко единственный, к кому он может поехать на встречу. Все остальные согласны видеть его только в случае необходимости.

Даже Папа Римский, который в начале войны, кажется, заботился о лоббировании взглядов Кремля, сравнил в этом месяце войну в Украине с нацистским геноцидом евреев.

Путин истощен и пытается затянуть войну

Издание также отметило, что российский диктатор пытается в очередной раз переложить вину за затягивание войны на США и НАТО. В то же время, это фактически признанием того, что он потерял контроль над процессом.

"Как он может нам говорить, что все идет по плану, когда мы уже на 10 месяце войны, и нам сказали, что это займет всего несколько дней", – опять же цитирует российского чиновника СМИ.

Констатируют, что Путин выглядел истощенным в своих последних выступлениях. И даже если у него есть секретный план действий, большинство русской элиты теряет в нем веру.

Это фигура, которая в глазах элиты выглядит неспособной ответить на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боятся думать о завтрашнем дне,

– отметила экссовет Центрального банка России Александра Прокопенко.

В НАТО не верят в скорейшее завершение конфликта