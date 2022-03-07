Большое скопление техники врага было замечено между Рубежовкой и Ворзелем. Вероятно, там расположен штаб группировки россиян.

В Белогородском укрепленном районе сообщили, что между двумя селами имеется большое количество техники государства-агрессора.

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Между Рубежовкой и Ворзелем может находиться штаб врага

Большое скопление техники наблюдается в лесу между Рубежовкой и Ворзелем,

– говорится в сообщении.

Вероятно, там расположен штаб группировки россиян.

В общем, ситуация в Бучанском районе остается сложной. Захватчики продолжают вести огонь по частным домам и мирным жителям.

Текущая ситуация в Бучанском районе: смотрите видео

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