Украинских защитников благодарит весь мир: международная кампания DefendingUkraine продолжается

Акции "Защищая Украину – защищаем свободу" продлятся до 14 октября. Таким образом люди выражают свою солидарность со всеми теми, кто защищает наше государство.

Ко Дню защитников и защитниц Украины, который в этом году отметили 1 октября, прошли акции как в нашем государстве, так и за границей. Многие страны решили почтить память погибших воинов, передает 24 Канал.

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Зачем проводят мероприятия

Международная кампания #DefendingUkraine проходит ко Дню защитников и защитниц Украины под лозунгом "Защищая Украину – защищаем свободу". Первые акции прошли в минувшие выходные, 30 сентября – 1 октября, но это только начало.

Координатор кампании – общественное движение Communities Army of Ukraine (CAU). Там говорят, что защитники и защитницы отстаивают не только свободу Украины, но и свободу всего мира от посягательств страны-террориста России. Эти люди оставили комфортную и привычную гражданскую жизнь и взяли в руки оружие. Теперь они защищают, без преувеличения, целый мир.

Безопасность всего мира, от Америки до Австралии, от Африки до Океании, сейчас, по сути, держится на плечах храбрых украинских воинов. Их победа должна обеспечить длительный мир и стабильность в мире, а также стать гарантией предотвращения вооруженного столкновения России и НАТО, что может привести к началу новой мировой войны,

– отмечают в CAU.

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Как проходят акции

Сообщества украинцев в разных уголках мира чтят героев по-разному: это и встречи с семьями пленных, и показ украинских патриотических фильмов, и массовые демонстрации. Последние призваны привлечь внимание мира ко всем защитникам Украины, которые в нужный момент сказали себе "кто, если не я?"

Митинги прошли в 28 городах от Лондона, Риги и Стамбула до Ванкувера, Сиднея и Токио.



На мероприятиях, прошедших в Риге (Латвия) и Аугсбурге (Германия), участники демонстрировали плакаты с призывами к освобождению украинских пленных – защитников "Азовстали", все еще находящихся в российском плену.

Мир чествует украинских защитников / Фото предоставили организаторы акций

До 14 октября мероприятия пройдут в ряде других городов:

Зальцбург (Австрия);

Афины (Греция);

Атлон (Ирландия);

Аликанте (Испания);

Козенца (Италия);

Кассель, Мюнхен, Нюрнберг (Германия);

Бухарест (Румыния);

Бостон, Остин, Вест-Палм-Бич (США);

Гренобль (Франция);

Женева (Швейцария);

Гетеборг, Линчёпинг (Швеция).

Участники кампании #DefendingUkraine также поддержали инициативу предоставления Генеральной Ассамблеи ООН возможности преодоления вето России в Совбезе ООН, которым страна-террорист пользуется для блокирования решений международного сообщества и свободного мира, направленных на восстановление мира и территориальную целостность Украины.