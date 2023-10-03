До Дня захисників та захисниць України, який цього року відзначили 1 жовтня, пройшли акції як в нашій державі, так і за кордоном. Багато країн вирішили долучитися до вшанування пам'яті загиблих воїнів, передає 24 Канал.

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Навіщо проводять заходи

Міжнародна кампанія #DefendingUkraine проходить до Дня захисників та захисниць України під гаслом "Захищаючи Україну – захищаємо свободу". Перші акції пройшли протягом минулих вихідних, 30 вересня – 1 жовтня, але це тільки початок.

Координатором кампанії є суспільний рух Communities Army of Ukraine (CAU). Там говорять, що захисники та захисниці боронять не тільки свободу України, а й свободу всього вільного світу від зазіхань країни-терориста Росії. Ці люди облишили комфортне і звичне цивільне життя та взяли до рук зброю. Тепер вони боронять, без перебільшення, цілий світ

Безпека всього світу, від Америки до Австралії, від Африки до Океанії, зараз по суті тримається на плечах хоробрих українських воїнів. Їхня перемога має забезпечити тривалий мир і стабільність у світі, а також стати гарантією запобігання збройного зіткнення Росії та НАТО, що може призвести до початку нової світової війни,

– зазначають у CAU.

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Як проходять акції

Спільноти українців у різних куточках світу віддають шану героям по-різному: це і зустрічі із родинами полонених, і показ українських патріотичних фільмів, і масові демонстрації. Останні покликані привернути увагу світу до усіх тих захисників України, які у потрібний момент сказали собі "хто, якщо не я?".

Мітинги відбулися у 28 містах від Лондона, Риги і Стамбула до Ванкувера, Сіднея і Токіо.



На заходах, що пройшли в Ризі (Латвія) та Аугсбурзі (Німеччина), учасники демонстрували плакати із закликами до звільнення українських полонених – захисників "Азовсталі", які все ще перебувають у російському полоні.

Світ вшановує українських захисників / Фото надали організатори акцій

До 14 жовтня заходи пройдуть у низці інших міст:

Зальцбург (Австрія);

Афіни (Греція);

Атлон (Ірландія);

Аліканте (Іспанія);

Козенца (Італія);

Кассель, Мюнхен, Нюрнберг (Німеччина);

Бухарест (Румунія);

Бостон, Остін, Вест-Палм-Біч (США);

Гренобль (Франція);

Женева (Швейцарія);

Ґетеборг, Лінчепінг (Швеція).

Учасники кампанії #DefendingUkraine також підтримали ініціативу надання Генеральній Асамблеї ООН можливості подолання вето Росії у Раді безпеки ООН, яким країна-терорист користується для блокування рішень міжнародної спільноти та вільного світу, спрямованих на відновлення миру та територіальної цілісності України.