Австралія, США, Японія і Європа – по всьому світові пройдуть акції до Дня захисників та захисниць України. Заходи відбудуться 30 вересня, 1 жовтня і 14 жовтня.

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Навіщо проводити акції

Сьогодні тисячі українських хлопців та дівчат, чоловіків та жінок змінили свій звичний спосіб життя на боротьбу із російським агресором. Хтось поміняв учнівський клас чи кермо вантажівки на кулемет, хтось – зручне офісне крісло на кабіну артилеристської гармати. Усе заради того, аби не тільки Україна, а й увесь цивілізований світ почувався у безпеці перед Росією, яка вирішила встановлювати свої криваві порядки у незалежній державі.

Акції #DefendingUkraine відбудуться під лозунгом "Захищаючи Україну – захищаємо свободу". Їх формат різноманітний – від зустрічей із родинами полонених до показу українських патріотичних фільмів і заходів, покликаних привернути увагу світу до усіх тих українців, які у потрібний момент сказали собі "хто, якщо не я?"

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Що буде під час заходів

Окрім того, що українці багатьох європейських міст, США та Австралії на акціях #DefendingUkraine дякуватимуть українським Героям, активісти вкотре сконцентрують увагу світу на тому, що нашим воїнам украй необхідна сучасна західна зброя. Вона захистить свободу і демократичні цінності, допоможе перемогти Росію, забезпечить тривалий мир і стабільність у світі, а також стане гарантією ненападу Росії на НАТО та початку нової світової війни.

Важливою також стане підтримка ініціативи надання Генеральній асамблеї ООН можливості подолання вето Росії у Раді безпекки ООН та перетворення ООН на дієвий інструмент забезпечення подальшого миру та безпеки у світі.

На акціях міжнародної кампанії #DefendingUkraine, приуроченої до відзначення Дня захисників та захисниць України, буде використано дуже потужну і символічну графіку українського художника Андрія Єрмоленка, яка ілюструє усю силу наших захисників. Саме їхні руки захищають мир, спокій і свободу у цілому світі.

Приклад графіки Андрія Єрмоленка / Фото #DefendingUkraine

Заходи відбудуться в таких містах: