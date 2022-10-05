Украина передала международным организациям более 28 тысяч заявлений для выплат: кто в списке

Минсоцполитики передало список в рамках заключенных меморандумов с Норвежским советом по делам беженцев и обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине. В общей сложности в список попали заявления от 28 128 человек.

Это очередной список заявлений на выплату денежной помощи. Всего украинцев, включенных в подобные списки для выплаты денежной помощи – 2 941 184 человек.

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В списке украинцы, подавшие заявку на платформе єДопомога

В список, который Минсоцполитики передало 5 октября, включены заявления лиц, подавших заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе єДопомога. Они должны отвечать определенным критериям в соответствии с запросом международных организаций.

Так, на помощь от Норвежского совета по делам беженцев подали заявки:

лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 6000 человек;

одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 4128 человек;

лица с местом регистрации на временно оккупированной территории – 15 000 человек.

Обособленному подразделению Международной Федерации Handicap в Украине отправили заявки:

лица с инвалидностью (Черновицкая область) – 1500 человек;

пенсионеры с пенсией менее 3 000 гривен – 1 500 человек.

Что происходит дальше

После передачи этих списков международные организации проводят дополнительную проверку дедубликаций выплат. Они же принимают решение о предоставлении финансовой помощи. В приоритете уязвимые группы людей, в частности:

внутренне перемещенные лица,

люди с инвалидностью,

пенсионеры,

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей,

малообеспеченные семьи и т.д.

Что известно о гуманитарной платформе єДопомога

Платформа имеет три направления поддержки украинцев: государственное, волонтерское и международное. Так что с помощью сервиса можно оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций. Эти заявки прорабатывает Минсоцполитики, в ходе чего производит верификацию данных заявителя.

Финансовая помощь украинцам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что украинские беженцы могут оформить выплаты в трех международных организациях . Размер пособия составляет от 2 220 до 2500 гривен.

Помогают украинцам и за границей. Так, в Германии планируется повысить выплаты для беженцев из Украины с 2023 года на 50 евро.

Правительство Украины помогает освобожденным из плена украинцам. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что перечислили 9,6 миллиона гривен на выплаты находившимся в плену оккупантов украинцам.

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