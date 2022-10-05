Украина передала международным организациям более 28 тысяч заявлений для выплат: кто в списке
Источник:Минсоцполитики
Минсоцполитики передало список в рамках заключенных меморандумов с Норвежским советом по делам беженцев и обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине. В общей сложности в список попали заявления от 28 128 человек.
Это очередной список заявлений на выплату денежной помощи. Всего украинцев, включенных в подобные списки для выплаты денежной помощи – 2 941 184 человек.
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В списке украинцы, подавшие заявку на платформе єДопомога
В список, который Минсоцполитики передало 5 октября, включены заявления лиц, подавших заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе єДопомога. Они должны отвечать определенным критериям в соответствии с запросом международных организаций.
Так, на помощь от Норвежского совета по делам беженцев подали заявки:
- лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 6000 человек;
- одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 4128 человек;
- лица с местом регистрации на временно оккупированной территории – 15 000 человек.
Обособленному подразделению Международной Федерации Handicap в Украине отправили заявки:
- лица с инвалидностью (Черновицкая область) – 1500 человек;
- пенсионеры с пенсией менее 3 000 гривен – 1 500 человек.
Что происходит дальше
После передачи этих списков международные организации проводят дополнительную проверку дедубликаций выплат. Они же принимают решение о предоставлении финансовой помощи. В приоритете уязвимые группы людей, в частности:
- внутренне перемещенные лица,
- люди с инвалидностью,
- пенсионеры,
- одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей,
- малообеспеченные семьи и т.д.
Что известно о гуманитарной платформе єДопомога
Платформа имеет три направления поддержки украинцев: государственное, волонтерское и международное. Так что с помощью сервиса можно оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций. Эти заявки прорабатывает Минсоцполитики, в ходе чего производит верификацию данных заявителя.
Финансовая помощь украинцам
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что украинские беженцы могут оформить выплаты в трех международных организациях . Размер пособия составляет от 2 220 до 2500 гривен.
- Помогают украинцам и за границей. Так, в Германии планируется повысить выплаты для беженцев из Украины с 2023 года на 50 евро.
- Правительство Украины помогает освобожденным из плена украинцам. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что перечислили 9,6 миллиона гривен на выплаты находившимся в плену оккупантов украинцам.
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