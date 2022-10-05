Зазначимо, що це черговий список заяв на виплату грошової допомоги. Загалом українців, які включені у подібні списки задля виплати грошової допомоги – 2 941 184 осіб.

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У списку українці, які подали заявку на платформі єДопомога

До списку, який Мінсоцполітики передало 5 жовтня, включені заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога. Вони повинні відповідати певним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій.

Так, на допомогу від Норвезької ради у справах біженців подали заявки:

особи з інвалідністю, що зареєстровані у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях – 6 000 осіб;

одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях – 4 128 осіб;

особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території – 15 000 осіб.

Відокремленому підрозділу Міжнародної Федерації Handicap в Україні надіслали заявки:

особи з інвалідністю (Чернівецька область) – 1 500 осіб;

пенсіонери з пенсією менше ніж 3 000 гривень – 1 500 осіб.

Що відбувається далі

Після передачі цих списків міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. Вони ж приймають рішення щодо надання фінансової допомоги. У пріоритеті вразливі групи людей, зокрема:

внутрішньо переміщені особи,

люди з інвалідністю,

пенсіонери,

одинокі батьки, які самостійно виховують дітей,

малозабезпечені сім'ї тощо.

Що відомо про гуманітарну платформу єДопомога

Платформа має три напрями підтримки українців: державний, волонтерський та міжнародний. Тож за допомогою сервісу можна залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Ці заявки опрацьовує Мінсоцполітики, під час чого проводить верифікацію даних заявника.

Фінансова допомога українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що українські біженці можуть оформити виплати в трьох міжнародних організаціях. Розмір допомоги становить від 2 220 до 2500 гривень.

Допомагають українцям і за кордоном. Так, у Німеччині планують підвищити виплати для біженців з України з 2023 року на 50 євро.

Уряд України допомагає звільненим з полону українцям. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що перерахували 9,6 мільйона гривень на виплати українцям, які перебували в полоні окупантів.

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