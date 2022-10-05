Зазначимо, що це черговий список заяв на виплату грошової допомоги. Загалом українців, які включені у подібні списки задля виплати грошової допомоги – 2 941 184 осіб.
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У списку українці, які подали заявку на платформі єДопомога
До списку, який Мінсоцполітики передало 5 жовтня, включені заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога. Вони повинні відповідати певним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій.
Так, на допомогу від Норвезької ради у справах біженців подали заявки:
- особи з інвалідністю, що зареєстровані у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях – 6 000 осіб;
- одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях – 4 128 осіб;
- особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території – 15 000 осіб.
Відокремленому підрозділу Міжнародної Федерації Handicap в Україні надіслали заявки:
- особи з інвалідністю (Чернівецька область) – 1 500 осіб;
- пенсіонери з пенсією менше ніж 3 000 гривень – 1 500 осіб.
Що відбувається далі
Після передачі цих списків міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. Вони ж приймають рішення щодо надання фінансової допомоги. У пріоритеті вразливі групи людей, зокрема:
- внутрішньо переміщені особи,
- люди з інвалідністю,
- пенсіонери,
- одинокі батьки, які самостійно виховують дітей,
- малозабезпечені сім'ї тощо.
Що відомо про гуманітарну платформу єДопомога
Платформа має три напрями підтримки українців: державний, волонтерський та міжнародний. Тож за допомогою сервісу можна залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Ці заявки опрацьовує Мінсоцполітики, під час чого проводить верифікацію даних заявника.
Фінансова допомога українцям
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що українські біженці можуть оформити виплати в трьох міжнародних організаціях. Розмір допомоги становить від 2 220 до 2500 гривень.
- Допомагають українцям і за кордоном. Так, у Німеччині планують підвищити виплати для біженців з України з 2023 року на 50 євро.
- Уряд України допомагає звільненим з полону українцям. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що перерахували 9,6 мільйона гривень на виплати українцям, які перебували в полоні окупантів.
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