В оккупированном Алчевске "хлопково": что-то горит и детонирует

Украинские военные продолжают выгонять российских оккупантов с нашей земли. Делают это с помощью оружия, предоставляемого в частности международными партнерами.

В оккупированном Алчевске "хлопково"

Так, сегодня во временно оккупированній Алчевск Луганской области, пришел "дядюшка ленд-лиз". Таким образом пошутили в Страткоме ВСУ.

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Немного выспавшись после ночи #Дядечка_Ленд_Лиз вместе с Хлопком и Селитрой посетили Алчевск. Отлично слышать на видео "как лопаются подушки и одеяла" на не "складе БК" российской мрази,

– подчеркнули в ведомстве.

Военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что в оккупированном Алчевске с самого утра что-то красиво горит, дымит и детонирует.

В Энергодаре был "хлопок" в отеле с оккупантами

Сегодня, 30 июля, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздались взрывы. После этого в городе начался пожар. По предварительной информации, там вспыхнула гостиница, в которой жили российские военные.

В Страткоме ВСУ подчеркнули, что весь город слышит вонь "шкварок". Кроме того, отметили, что украинская армия еще не начинала.

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