В окупованому Алчевську "бавовняно"
Так, сьогодні до тимчасово окупованого Алчевська, що в Луганській області, завітав "дядечко ленд-ліз". У такий спосіб пожартували у СтратКомі ЗСУ.
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Трішки виспавшись після ночі #Дядичко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК" російської мразоти,
– підкреслили у відомстві.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав, що в окупованому Алчевську з самого ранку щось красиво горить, димить і детонує.
В Енергодарі була "бавовна" у готелі з окупантами
Сьогодні, 30 липня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунали вибухи. Після цього у місті почалася пожежа. За попередньою інформацією, там спалахнув готель, в якому жили російські військові.
У СтратКомі ЗСУ підкреслили, що все місто чує сморід "шкварок". Крім того, наголосили, що українська армія ще навіть не починала.
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