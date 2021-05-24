Венгерская авиакомпания Wizz Air и латвийская Air Baltic уже подтвердили, что 24 мая рейсы их самолетов перенаправили в обход воздушного пространства Беларуси.

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Авиакомпания Wizz Air уже перенаправила рейс Киев – Таллинн. Представитель лоукостера сообщил, что компания "постоянно отслеживает и оценивает ситуацию".

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал, что хотя страна не будет использовать воздушное пространство Беларуси, официального сообщения о прекращении рейсов в Ригу пока нет. Политик посоветовал пассажирам следить за сообщениями международного аэропорта "Рига".

Польская авиакомпания LOT также может остановить полеты над землями Беларуси. В то же время окончательное решение примут только 24 или 25 мая. Польская сторона подчеркнула: она опасается, что "белорусские власти могут угнать еще один самолет с пассажирами".

В то же время пока лишь 2 рейса LOT связаны с белорусским воздушным пространством.

Использовать белорусское воздушное пространство также перестали самолеты авиакомпании Austrian Airlines. Рейс из Вены в Москву теперь выполняется над Украиной.

Кроме того, самолетам белорусской "Белавии" могут запретить приземляться на территории ЕС.

Что стало причиной скандала