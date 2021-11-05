Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии России в Украине

Международная неправительственная организация "Conflict Armament Research" в течение трех лет исследовала поставки оружия на Донбасс. На 230 страницах доклада много фактов, что оружие боевиков имеет русское происхождение.

Отчет под названием "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях" было опубликовано 4 ноября.

Тем временем Оккупанты проводят аудит имущества и оружия: зафиксировали масштабное хищение

Исследование длилось 3 года

Conflict Armament Research в течение 3 лет сотрудничали с контрразведкой СБУ. Эксперты намеревались доказать международному сообществу беспристрастную информацию о происхождении оружия, которое используется против украинской армии.

Специалисты изучили:

десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов,

противопехотных мин,

гранатометов,

переносных зенитно-ракетных комплексов

Эксперты неправительственной организации сотрудничали с Минобороны и полицией

В выводах экспертов говорится, что у большинства вооружений однозначно российское происхождение.

Активную поддержку в исследовании оказали украинские Минобороны, МВД, Офис генпрокурора, Нацгвардия и пограничники. Специалисты собирали и анализировали отдельные виды вооружения в зоне проведения ООС. Продолжить работу "Conflict Armament Research" планируют в СБУ вместе с МИД – чтобы распространить доказательства того, что поставщиком вооружения на оккупированные территории является именно Россия.

Смотрите фото анализируемого вооружения / Фото СБУ:

Что известно о "Conflict Armament Research" Организация создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении ВВТ (вооружения и военной техники), используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Оккупанти постоянно нарушают договоренности

Отметим, что оккупанты постоянно нарушают договоренности. Так, наблюдатели миссии ОБСЕ снова зафиксировали, что вооружение и техника находятся по линии отвода. Речь идет о большом количестве танков и ББМ.