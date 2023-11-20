Депутаты хотят ввести в Украине Международный мужской день: когда будут праздновать

Депутаты Верховной Рады хотят ввести новый праздник в Украине – Международный мужской день. Они убеждены, что подобный шаг важен в поддержании гендерного равенства.

Соответствующий законопроект постановления с регистрационным номером 10270 внесли в парламент 20 ноября. В настоящее время он направлен на рассмотрение Комитета.

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Новый праздник в Украине

Депутаты Верховной Рады предлагают отмечать в Украине Международный мужской день, приходящийся на 19 ноября. Авторами идеи являются Мария Мезенцева, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Сергей Швец, Ярослав Юрчишин.

В пояснительной записке нардепы отмечают, что это делается с целью отметить достижения и вклада парней и мужчин. В частности, это касается развития нации, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми. Там уверены, что для гендерного равенства должен быть как и женский день, так и мужской.

Этот день преследует цель не конкурировать с Международным женским днем, а подчеркнуть важность физического и психического здоровья мужчин.

– акцентируют они.

Международный день мужчин был начат в Тринидаде и Тобаго в 1999 году. Его основал доктор Джером Тулак Сингх в честь дня рождения отца. Сейчас его отмечают более чем в 80 странах с целью осветить, например, социальные проблемы, с которыми сталкиваются мужчины.

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