Депутаты хотят ввести в Украине Международный мужской день: когда будут праздновать
Депутаты Верховной Рады хотят ввести новый праздник в Украине – Международный мужской день. Они убеждены, что подобный шаг важен в поддержании гендерного равенства.
Соответствующий законопроект постановления с регистрационным номером 10270 внесли в парламент 20 ноября. В настоящее время он направлен на рассмотрение Комитета.
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Новый праздник в Украине
Депутаты Верховной Рады предлагают отмечать в Украине Международный мужской день, приходящийся на 19 ноября. Авторами идеи являются Мария Мезенцева, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Сергей Швец, Ярослав Юрчишин.
В пояснительной записке нардепы отмечают, что это делается с целью отметить достижения и вклада парней и мужчин. В частности, это касается развития нации, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми. Там уверены, что для гендерного равенства должен быть как и женский день, так и мужской.
Этот день преследует цель не конкурировать с Международным женским днем, а подчеркнуть важность физического и психического здоровья мужчин.
– акцентируют они.
Международный день мужчин был начат в Тринидаде и Тобаго в 1999 году. Его основал доктор Джером Тулак Сингх в честь дня рождения отца. Сейчас его отмечают более чем в 80 странах с целью осветить, например, социальные проблемы, с которыми сталкиваются мужчины.
Другие законодательные инициативы
- Нардепы предлагают принять ряд изменений в законодательстве о военном учете и прохождение военной службы. Например, он включает в себя дополнительный отпуск для военных, попавших в плен или даже возможность освободиться от мобилизации в таком случае.
- Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об утверждении секторальных санкций против Российской Федерации и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере на 50 лет Любое взаимодействие с такими компаниями должно быть прекращено в случае принятия.
- Образовательный комитет Верховной Рады снова не поддержал отмена заочной формы обучения. Нардепы изъяли соответствующую норму из еще одного законопроекта. Министр образования планировал заменить заочную форму обучения дистанционной.