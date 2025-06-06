"О наших домах и жизни": стартовал международный саммит городов и регионов по восстановлению Украины

В Киеве проходит третий международный саммит городов и регионов. В столицу прибыли представители стран ЕС, Японии, США, Великобритании, а также мэры украинских городов и главы ОВА.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Дарья Трунова, отметив, что все они сегодня пережили очередную атаку на Киев. Несмотря на это, тема восстановления украинских городов и сотрудничества между общинами очень важна для нашей страны сейчас.

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О сотрудничестве между городами и решениях по восстановлению Украины

Владимир Зеленский открыл саммит со слов: "Хочется спать, но они (россияне – 24 Канал) не дождутся". Ведущая отметила, что все представители стран и главы украинских городов осознают важность восстановления Украины, особенно после ночной атаки на страну, именно сейчас, а не в будущем.

Это о наших домах, наших жизнях. Мы не имеем права откладывать это на потом. Радостно, что иностранные коллеги понимают это, поэтому сегодня заключают различные партнерства со всеми городами, которые нуждаются в восстановлении,

– подчеркнула Трунова.

Президент Украины выразил особую благодарность партнерам нашей страны, которые помогли пережить зимы во время войны, ведь россияне делали все возможное, чтобы в украинских городах были блэкауты. Благодаря партнерам Украина получила более 7 тысяч единиц энергетического оборудования. Существуют уже почти 500 проектов по альтернативной энергетике.

Ведущая 24 Канала подчеркнула, что уже сегодня на саммите делегации подписали 18 международных партнерств с украинскими городами. Соглашения касаются различных сфер – образования, здравоохранения, энергетики и культуры.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что в течение 3 лет полномасштабной войны более 500 украинских общин заключили более 2 тысяч партнерских соглашений с органами власти 64 стран мира. Эта сеть взаимодействия уже дает конкретные результаты.

Украина уже имеет программу "Бок о бок", Трунова объяснила, что в ее рамках украинцы поддерживают украинцев, которые находятся в прифронтовых городах. Например, Львов и еще 9 общин объединились, чтобы поддержать город Купянск.

Важно иметь единство среди украинских общин. Мы сразу поехали в Купянск после деоккупации, это сотрудничество продолжается более 2 лет. Сейчас к нему присоединились другие города – Черновцы, Ивано-Франковск. Сегодня было выступление главы американской ассоциации городов, который тоже присоединился к инициативе. Львов принимает детей на лечение и помогает тем, что нужно,

– сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Относительно восстановления Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прежде всего страна направит внимание на восстановление домов украинских семей. Есть и масштабные проекты по восстановлению целых городов за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и Европейского инвестиционного банка.

В 2025 году страна планирует профинансировать 91 проект, общей стоимостью более 200 миллиардов гривен. По инициативе Зеленского, выделили дополнительные 1,8 миллиарда гривен для 180 прифронтовых общин. Более 2 миллиардов гривен пойдут на восстановление 5 населенных пунктов – Бородянка Киевской области, Тростянец Сумской области, Циркуны Харьковской области, Ягодное Черниговской области и Посад-Покровское Херсонской области.