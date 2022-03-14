Международный суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Международный суд ООН планирует на этой неделе вынести приговор по делу по иску Украины против России. Объявление вердикта было назначено на 16 марта.

Решение суда объявит его глава Джоан Донохью. Это произойдет 16 марта в Гааге в 16:00 по местному времени, то есть в 18:00 по Киеву.

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Учитывая карантинные ограничения, в зале суда будут присутствовать только представители суда и причастные к делу. Остальные же смогут наблюдать за процессом в режиме онлайн.

Впоследствии Международный суд предоставит информацию о присутствии представителей СМИ в зале суда.

Напомним, что Украина после вторжения России подала иск против страны-агрессора за акт геноцида против нашего народа, ведь оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру украинских городов и убивают мирное население.

Что интересно, на слушания по делу российские представители не появлялись, но направили позорное письмо с оправданием своей войны и переводом обращения Путина, которым тот объявил "спецоперацию".

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