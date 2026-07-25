Об этом сообщило агентство Reuters .

Что известно о скандале в МКС?

В пятницу, 24 июля, государства-члены МКС проголосовали за увольнение Карима Хана с должности прокурора. По информации источников издания, его отставку поддержали 82 из 125 государств-членов суда.

Ассамблея большинством голосов 82 государств-участников приняла решение о том, что избранный чиновник, прокурор Карим Хан, совершил серьезный проступок и серьезное нарушение служебных обязанностей... и уволила... Карима Хана с должности,

– заявила глава руководящего органа суда Пайви Каукоранта.

В июне 2026 года Международный уголовный суд в Гааге уже принимал решение об отстранении главного прокурора после завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Тогда исполнительный комитет суда большинством голосов признал, что есть основания расценивать действия Хана как серьезное нарушение.

Сам 56-летний юрист продолжает отрицать все выдвинутые против него обвинения. После голосования адвокат экспрокурора Таяб Али сказал, что сторона защиты будет оспаривать законность и справедливость этого решения.

Что известно о Кариме Хане?

Обвинения против Карима Хана впервые появились в 2024 году. Их выдвинула сотрудница МКС, заявившая о длительных случаях якобы принудительного поведения сексуального характера во время работы в штаб-квартире суда в Гааге. Юрист тогда отрицал все обвинения.

Карим Хан в 2023 году инициировал ордер на арест Владимира Путина . Причиной обвинения явилась депортация и незаконное перемещение украинских детей.

Впоследствии он также потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху . Хан обвинял израильского премьера в возможных военных преступлениях во время войны против ХАМАС.