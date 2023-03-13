Международный уголовный суд откроет два дела против России, – NYT

За военные преступления России в Украине Международный уголовный суд (МКС) откроет два дела. Они будут возбуждены в связи с вторжением страны-террориста и будут касаться похищения украинских детей и умышленного нападения на гражданскую инфраструктуру.

Более того, Международный суд также потребует ордер на арест нескольких причастных лиц. Об этом сообщили официальные лица, знающие об этом решении, однако не имеющие права говорить публично.

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Первое международное обвинение

Как отметили в NYT, эти дела являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала конфликта, и являются результатом месяцев работы специальных следственных групп. Пока неизвестно, кому суд планирует предъявить обвинения по каждому делу, однако есть предположение, что одним из фигурантов будет и президент страны-агрессора Владимир Путин, ведь суд не признает иммунитет для глав государства по делам, связанным с:

военными преступлениями,

преступлениями против человечества,

геноцидом.

Однако в СМИ подчеркнули, что вероятность судебного разбирательства остается малой, ведь МКС не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст собственных чиновников. Поэтому ордеры на арест подозреваемых ни в одном из дел пока не ожидаются в ближайшее время.

Отметим, что сообщение об открытии дел против России появилось после того, как один из прокуроров МКС посетил Украину в четвертый раз. Этот визит позволил суду "сделать ключевые шаги вперед" в следственной работе.

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Преступления против детей

Хотя Кремль отрицает обвинения в военных преступлениях, но международные и украинские следователи собрали веские доказательства ряда зверств с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, они касаются похищений украинских детей, начавшихся через несколько недель после начала вторжения в феврале 2022 года. Так, следователи справедливо утверждают, что в рамках спонсируемой Кремлем программы их:

вывозили из Украины и размещали в детских домах России,

отдавать на усыновление,

отправляли в летние лагеря для перевоспитания.

Более того, в мае прошлого года российский тиран подписал указ об ускорении получения украинцами российского гражданства. При этом Москва даже не скрывает эту программу, а представляет ее как гуманитарную миссию защиты от войны осиротевших или покинутых украинских детей.

Так, согласно февральскому отчету Йельского университета и программы Conflict Observatory Государственного департамента США, сейчас по меньшей мере 6 тысяч детей из Украины содержатся в 43 лагерях России, и при этом фактическое количество детей считается большим. По данным Национального информационного бюро правительства Украины, на начало марта 2023 года их может быть более 16 тысяч.

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По словам главного прокурора Карима Хана, незаконное перемещение детей в Россию или на оккупированные части Украины является приоритетом для его следователей.

Нельзя относиться к детям как к военной добыче,

– подчеркнул он.

По словам исполнительного директора Международной ассоциации юристов Марка Эллиса, такие поступки являются военным преступлением и могут считаться преступлением против человечества. Более того, "депортация детей может быть даже частью геноцидных намерений".

Массовый террор жителей Украины

Также главный прокурор МКС рассмотрит непрекращающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, на инфраструктуру водоснабжения, газо- и электростанции, которые находятся вдали от боевых действий и не считаются законными военными целями.

Более того, у правительства США есть доказательства, которые "проливают свет на решение Кремля относительно умышленного нападения на жизненно важную гражданскую инфраструктуру". По данным NYT, в администрации Байдена многие выступают за то, чтобы поделиться этими данными с МКС. Однако сейчас эти разведывательные данные блокирует Министерство обороны, чтобы не создать прецедент, способный открыть путь для преследования американцев.

По словам официальных лиц, президент Джо Байден еще не решил, одобрять ли публикацию материала.